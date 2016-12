El extraño caso del hombre con dos penes

Cuenta con casi 38.000 seguidores en Twitter, su propia página Web y un libro biográfico que narra lo extraña que ha sido su vida hasta ahora. El estadounidense Diphallic Dude es a día de hoy una estrella de la red, y no por haber creado una interesante novela, sino por padecer una extraña enfermedad –la difalia- que le hizo nacer con dos penes.





Así lo cuenta en Double header: my life with two penises, una obra que sigue batiendo records de ventas en Amazon





Pero... ¿Qué es la difalia? Esta enfermedad es padecida por un hombre de cada cinco millones y medio y se genera en la quinta semana de gestación debido –entre otras cosas- a una fuerte lesión o el estrés químico de la madre.





Estos factores hacen que se produzca una mutación genética y que el bebé que nazca tenga dos penes.





La mutación puede producirse de dos formas. En la primera, la más habitual, el pene o el glande se duplican, pero no se produce la creación de una nueva uretra. En la segunda, mucho menos usual dentro de la rareza de la enfermedad, el nuevo miembro tiene una funcionalidad completa

Hacia el estrellato

El salto al estrellato de Diphallic Dude se sucedió hace algunos meses cuando publicó una imagen en la red social Reddit explicando que padecía difalia.





Hola. Me llamo Double Dude, tengo 25 años y vivo con dos penes de 25 centímetros totalmente operativos, señalaba en la Web.





A su vez, acompañaba sus declaraciones con una instantánea para que el mundo se cerciorara aquello que estaba declarando. La historia no tardó en hacerse viral y los medios locales comenzaron a hacerse eco del suceso.

Tras darse a conocer, este joven decidió escribir un libro explicando sus vivencias. Éste fue publicado a finales de este 2014 con un precio de salida de unos 9 dólares y ya ha logrado ser récord de ventas en Amazon.





Fuente: Infobae