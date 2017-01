El gendarme que fue detenido se presentó en la Fiscalía

Acompañado por Daniel Rocca, su abogado de confianza, el gendarme que el sábado había sido detenido por agentes del Comando Radioeléctrico se presentó espontáneamente en la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación. El motivo, uno solo: aclarar que él nunca quiso e intentó secuestrar a una mujer en el barrio Guadalupe Oeste.





Es por esa razón que, en la mañana de este lunes, el oficial de Gendarmería Nacional de 31 años, oriundo de La Matanza -Buenos Aires-, hizo una exposición ante la fiscala que atendió la denuncia, Carolina Parodi.





"Mi cliente no tuvo nada que ver en el hecho. Esto se entiende de dos maneras: que fue una falsa denuncia o que el hecho haya sido real y se han equivocado de persona", señaló el abogado defensor a UNO.

Rocca además indicó que entre la mujer denunciante y su representado no existe ningún vínculo previo que haya provocado un eventual encuentro entre los dos el sábado pasado. "En absoluto se conocen. Es más, tengo entendido que la presunta víctima se encontraba dentro de la comisaría y mi defendido no sabía ni quién era. Nunca la vio, no tiene idea", destacó el representante legal.





Criticas a la aprehensión

Según el abogado, fue "rara" la manera en que su defendido fue aprehendido por los efectivos del Comando Radioeléctrico que actuaron en el lugar tras ser informados de la noticia.





"Fueron a buscar a una persona por el dominio de un vehículo por un hecho cometido hacía treinta minutos antes. Lo hicieron en base a una identificación del auto por parte de una vecina y por una testigo que dijo que el conductor vestía ojotas y remera blanca, mientras que mi defendido tenía puesta una remera gris y zapatillas negras cuando fue trasladado hacia la Comisaría 8ª", explicó Rocca.





Consultado por los motivos que derivó en la denuncia, el letrado dejó en claro que podría haber recelos entre fuerzas de seguridad. "No se entiende todo este accionar policial y la manera en la que actuó, de qué forma se realizó el procedimiento y con qué rapidez se realizó", cuestionó.





Un sábado detenido

El gendarme, identificado como C.L, fue aprehendido el pasado sábado luego de que una mujer de 29 años lo denuncie por un presunto intento de secuestro sobre la esquina de Marcial Candioti y Larrea, de barrio Guadalupe Oeste.





La muchacha denunció el suceso al 911 y al poco tiempo, agentes del Comando Radioeléctrico aprehendieron al oficial de Gendarmería y lo trasladaron hacia la Seccional 8ª. Allí permaneció detenido, pero horas después, la fiscala Carolina Parodi ordenó la libertad al existir elementos contradictorios entre la declaración de la presunta víctima y el acta de procedimiento policial que detuvo al sujeto.