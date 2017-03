El gobernador anunció el envío del proyecto de ley de Paridad a la Legislatura

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, anunció hoy el envió a la Legislatura provincial del proyecto de ley de Paridad, a través del cual se establece que las listas de candidatos y los cargos deben ser ocupados por hombres y mujeres en la misma proporción.





Lifschitz había estado reunido a principios de enero en la capital provincial con la mesa de Mujeres por la Paridad -espacio integrado por políticas, sindicalistas y representaciones de organizaciones sociales- y ya había rubricado su compromiso de impulsar la ley.





#AvanzarEnDerechos, 8M Día de la mujer. Por la lucha de las mujeres de ayer y de hoy, hay que seguir avanzando! pic.twitter.com/rMCnJ98rpN — Miguel Lifschitz (@MiguelLifschitz) 8 de marzo de 2017





La iniciativa tuvo media sanción en octubre en la Cámara de Diputados, pero no tuvo el OK en la Cámara Alta, desde donde se argumentaron "problemas de implementación" para su no aprobación. Como podría perder estado parlamentario, las impulsoras solicitaron que se incluya en el temario de las sesiones extraordinarias.