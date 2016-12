El Gobierno acordó con la CGT las reformas en Ganancias

El Gobierno y la CGT alcanzaron este lunes un acuerdo para impulsar en el Congreso un nuevo proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias, por el cual se elevará a 37 mil pesos brutos el mínimo no imponible para casados con dos hijos y a casi 28 mil pesos brutos para solteros, el que todo indica será aprobado esta semana por ambas Cámaras.





El consenso se selló luego de una mañana caótica por el paro de los gremios del transporte para presionar por las reformas y tras una extensa reunión que por la tarde mantuvieron los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Rogelio Frigerio (Interior), y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, con el triunvirato cegetista en la sede de la cartera laboral.





Además de elevar los pisos del mínimo no imponible, la principal novedad del proyecto es que se utilizará el coeficiente RIPTE, similar al aplicado en las jubilaciones, que permitirá actualizar periódicamente y de manera automática tanto el MNI como las escalas, con lo cual no se tendrá que debatir este tema todos los años, como venía sucediendo, a raíz de la inflación.

El proyecto, que aún debía ser redactado en base al que venía siendo tratado en el Senado para evitar que ingrese por la Cámara de Diputados, también exceptúa de Ganancias al aguinaldo, al 40 por ciento de los viáticos y al plus diferencial de las horas extras correspondientes a feriados y días no laborables, mientras que se mantendrá en la misma categoría al trabajador cuyas horas extras le otorguen un salario que lo haría subir de categoría.





En el caso de las deducciones por cónyuges, se buscará mantener la misma proporcionalidad y sostener la deducción por alquileres que planteaba el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso, se informó oficialmente.





En lo que refiere a las escalas, el proyecto prevé el siguiente esquema: salarios en bruto para casados con dos hijos entre 37 y 57 mil pesos pagarán 5%; entre 57 y 77 mil pagarán 9%; entre 77 y 97 mil pagarán 12%; entre 97 y 117 mil pagarán 15%; entre 117 y 157 mil pagarán 19%; entre 157 y 197 mil pagarán 23%; entre 197 y 277 mil pagarán 27%; entre 277 y 357 mil pagarán 31% y más de 357 mil pesos pagarán 35%.





El oficialismo y los sindicalistas confían en que el nuevo proyecto sea tratado el miércoles próximo en el Senado y el jueves en Diputados y que el nuevo esquema regirá desde el 1 de enero de 2017.





A la salida de la reunión el miembro del triunvirato Héctor Daer destacó que quienes siguen incluidos en Ganancias "van a pagar mucho menos" por ese gravamen y que unos 400 mil trabajadores que tributaban dejarán de hacerlo con el nuevo esquema.

En tanto, en conferencia de prensa, Quintana señaló que el aumento sobre las escalas vigentes "es muy significativo" y que, dependiendo el tramo de ingresos, va de un 167 a un 300 por ciento, en tanto que "se han modificado las alícuotas para que el tramo más bajo alcanzado por el impuesto, en lugar de pagar un 9 por ciento, comience a pagar un 5 por ciento".





No obstante, el funcionario no dio precisiones sobre los nuevos impuestos que se crearán para compensar el impacto fiscal del nuevo proyecto, y Frigerio se limitó a ratificar la postura del Gobierno de no establecer más impuestos tendiendo en cuenta que la Argentina "tiene una de las presiones tributarias más grandes del mundo".





"Este Gobierno tomó la decisión política de corregir las distorsiones de muchos años en el Impuesto a las Ganancias, y fue el primer espacio político en presentar un proyecto en el Congreso", remarcó Frigerio.





Todo indica que habrá un gravamen para el juego pero no para la minería, como se establecía en el proyecto opositor que tuvo sanción en Diputados y que el oficialismo rechazaba.





Tras este encuentro con los gremialistas, los funcionarios continuarán la ronda de audiencias por Ganancias este martes a las 11.00 con una reunión en Casa Rosada con los gobernadores y otras a las 17.00 en el Senado con los jefes de los distintos bloques de ambas Cámaras, donde el tratamiento del proyecto quedó en pausa a la espera de la confección de una nueva iniciativa consensuada.

Por su parte, el integrante del triunvirato de la CGT y presidente de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, que impulsó la huelga de transporte durante media jornada de este lunes, destacó "el rol fundamental" que tuvieron los gremios de ese sector para "alcanzar este acuerdo".





"Agradezco a todos los trabajadores del transporte el acompañamiento en las asambleas de la mañana, como siempre, la Unidad es la clave", remarcó Schmid tras la reunión.