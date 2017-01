El gobierno impulsa una norma común en la actividad nocturna

A raíz de la tragedia que tuvo lugar en Arroyo Seco, en donde Giuliana una joven de 20 años falleció tras haber consumido una dosis de éxtasis, se puso en evidencia la falta de normas y el vacío que existe en torno a la actividad nocturna.





Es por esto que desde el gobierno de la provincia se convocó a representantes de municipios y comunas del territorio provincial, con los que se abordó la situación en torno a los espectáculos masivos nocturnos que se realizan en territorio santafesino.





La convocatoria del gobierno a los referentes de distintas localidades pretendió iniciar el debate en torno a la elaboración de un proyecto de ley que unifique la regulación de la actividad nocturna en la provincia y que, además, contemple protocolos de seguridad, medidas de prevención y controles a efectuar ante eventos de gran magnitud.





Al finalizar la reunión, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, quien encabezó el encuentro, manifestaba que los aspectos más importantes a abordar para la futura legislación se centran en las reglamentaciones y los organismos de control. En ese sentido, se trataría de acordar horarios comunes en torno al ingreso y salida de los locales, habilitaciones a fiestas denominadas clandestinas, el control de la venta de sustancias y el exceso de alcohol.





El funcionario no dudó en calificar el encuentro como exitoso, sin embargo ahora resta abordar la temática desde una perspectiva general para alcanzar una legislación común.





En relación al encuentro, el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Pereira, no dudó en recalcar que este tipo de iniciativas sirve para demostrar lo desparejo en torno a las medidas que se aplican entre un municipio y otro.





En esa línea, destacó la normativa con la que cuenta la ciudad y que fuera sancionada en el marco de la emergencia nocturna. A través de la ordenanza 9139, se regularon las distintas figuras de los locales nocturnos, horarios de ingreso y egreso, el expendio de bebidas alcohólicas y edades.





"Fue bastante novedosa en el país, fundamentalmente algo con lo cual innovamos fue el horario de ingreso", recuerda el funcionario.





En torno a la posibilidad de contar con una legislación común a todos, el secretario de Gobierno destacó que ante este tema se debe ser muy cuidadoso, tomando como punto de partida la línea de acción que corresponde a cada nivel de gobierno.





"Es más, la única ley posible es una a la cual después tiene que adherir los municipios a través del voto del Concejo. Algo que nos remite a un mismo problema, incluso puede que la ley provincial no lo resuelva", expuso Pereira.





En el encuentro se planteó la situación que se vive en el departamento Las Colonias, en donde intentaron ponerse de acuerdo en una normativa común, algo que no se logró porque el Concejo de Esperanza no quiso; estaba todo el mundo de acuerdo pero los funcionarios no coincidieron y fracasó. "A la ley le pueda pasar lo mismo. Si hay ciudades que no adhieren puede fracasar", vaticinó Pereira.





En tal sentido, el funcionario municipal puso de relieve las desavenencias que surgieron a lo largo del encuentro. Uno de los temas que generó crispamiento fue el relacionado con la admisión de los menores, es el caso de la localidad de San Cristóbal, en donde se permite el ingreso a menores de 15 años.





Por lo cual sostuvo que la ley debería regular los aspectos básicos, ya que cuanto más detalles se observan, esta se vuelve más compleja y no identifica los criterios de cada municipio. "Por esto la ley lo que tendría que hacer es fijar grandes criterios como podrían ser el horario, el tema de los menores, un aspecto sobre el cual también surgieron discrepancias", destacó el secretario de Gobierno.





Los representantes de los municipios y comunas de la provincia llamaron a abordar la temática de forma integral y en relación a la complejidad que esta merece. "No solo la problemática de habilitación que tienen los municipios, que en este caso es la porción menor –afirmó Pereira–. Acá, lo que hay es un problema claramente de seguridad, es algo social que el primer remedio que tiene son las políticas de seguridad".





Los aspectos vinculados a la venta de estupefacientes adentro de los locales son potestad de la Justicia y las fuerzas de seguridad. "Nosotros tenemos medidas para atenuar alguna de las consecuencias, por ejemplo evitar el hacinamiento, medidas se seguridad correcta y agua potable. Pero estos temas todavía no han matado a nadie, lo que ha matado es la droga", expuso el funcionario.





Más allá de tratarse de una decisión individual y del conocimiento de la existencia de vendedores en los locales, Pereira reiteró que el control sobre esto es tarea meramente policial y de la Justicia que deben afrontarlo. "Por eso nosotros planteamos que cada cual tiene que hacer su parte, los municipios lo que les corresponde en materia de seguridad de los locales y de habilitaciones, etcétera. Pero también de parte de la provincia tiene que haber un esfuerzo para atacar estos temas".





Una de las cuestiones que los municipios plantearon es que a pesar de contar con políticas muy restrictivas en torno al expendio de bebidas alcohólicas por medio de horarios de restricción en la venta, no es potestad de estos controlar el consumo en la vía pública.





"Ahí es cuestión de que intervenga quien tiene que hacerlo, a quien le toca hacer su parte. Y esto es lo que nosotros vemos que muchas veces no sucede. Nadie controla el consumo de bebida en el espacio público, el municipio no tiene potestad para hacerlo", ejemplificó Pereira, sin dejar de mencionar que esta futura ley deberá mirar todos los aspectos, porque el problema escapa y excede a lo que los municipios puedan hacer.





Al ser consultado sobra la situación de la actividad nocturna en el ámbito de la ciudad, no dudó asegurar la satisfacción del municipio por los alcances logrados en torno a la seguridad y los aspectos que la regulan. Además de la reducción de los niveles de violencia.





"La noche es bastante segura, los problemas de accidentología vial también han disminuido. Aparte con la política de la relocalización de los locales bailables, también desaparecieron los conflictos en la calle, que era una constante en la zona de la Recoleta", afirmó el secretario, sin dejar de reiterar que la elaboración de una legislación provincial en materia de actividad nocturna será un arduo trabajo.