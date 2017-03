El gobierno ofreció el 19,5% y hoy los maestros deciden si lo aceptan

Este miércoles, después de una postergación de más de siete horas, se realizó la paritaria docente. El gobierno provincial ofreció un 19,5 por ciento, en dos cuotas –10 por ciento en marzo y 9,5 por ciento en julio– más una cláusula gatillo cuando la inflación supere el total. Los gremios salieron disconformes. Los docentes nucleados en Amsafé votan hoy en las escuelas si aceptan o rechazan la propuesta. Sadop ya le bajó el pulgar y UDA analiza los pasos a seguir. De todas maneras, el lunes y martes no habrá clases en todo el país.





Tras la reunión de menos de una hora, la ministra de Educación Claudia Balagué remarcó que el escenario de la negociación es "muy difícil" por los paros nacionales decretados y por la ausencia de la referencia de la paritaria nacional.





"Lo mismo le está pasando a todas las provincias, yo estoy en comunicación con todos los ministros (de Educación) del país. Hay muy pocas ofertas planteadas y entre las que hay la nuestra es superadora", resaltó la funcionaria. Y detalló que el incremento, para el cargo testigo, es "aproximadamente de 1.000 pesos a partir de marzo y de 2.000 pesos desde julio; y para el docente de máxima autoridad es el doble".





Por lo tanto, un maestro que inicia su carrera y hoy percibe 12.052 pesos de bolsillo pasará a ganar 13.177 pesos en marzo y 14.224 pesos en julio. Y un director que hoy percibe 20.564 pesos pasará a ganar 22.567 pesos en marzo y 24.470 pesos en julio. Y un profesor de secundario –con 44 horas cátedra (el máximo)– pasará de 20.539 pesos a 22.349 pesos en marzo y a 24.036 pesos en julio.





Al respecto, en diálogo con Aire de Santa Fe, el gobernador Miguel Lifschitz sostuvo: "Es la mejor propuesta que se ha hecho hasta ahora en ninguna provincia argentina". El mandatario se refirió al descontento que expresaron los gremialistas y agregó: "El lunes ya hay un paro nacional. Es decir que, independientemente de esta propuesta, ya hay una medida nacional para lunes y martes y el miércoles hay un paro de mujeres en lucha por la violencia de género. Por eso es difícil que esos días haya actividad normal en las escuelas".





También remarcó que la ausencia de la paritaria nacional complejizó el debate en la provincia y generó que la propuesta se haga en marzo. "Actualmente hay 13 provincias que no hicieron una propuesta. Eso es consecuencia de la falta de una paritaria nacional, eso lo advertimos con anterioridad. Eso fue una dificultad para todos, para nosotros pero también para los gremios porque no hay acuerdo en ninguna provincia, salvo en Misiones que cerró en el 13 por ciento, pero no creo que eso sea un parámetro para nosotros", cerró.

Malestar

Antes de la reunión los gremios docentes habían coincidido en que era inaceptable una oferta del 18 por ciento como había ocurrido en otras provincias y que el paro nacional del lunes y martes sigue en pie.





De todas maneras, cada uno de los sindicatos tiene sus propios mecanismos para decidir si la propuesta santafesina, que se instala un punto y medio sobre la recomendación nacional, es o no aceptable.





Amsafé (Asociación del Magisterio de Santa Fe) inició este miércoles mismo el proceso de consulta que consistió, primero, en la reunión con los delegados departamentales. Luego se dio inicio a las asambleas en cada departamento para definir las mociones entre las que hoy se votará en las escuelas. Este viernes, a las 14, se realizará la asamblea provincial para contar los votos y dar una respuesta oficial al gobierno santafesino.





"La propuesta se va a someter a votación, por supuesto, pero para nosotros está en la línea de lo que supone plantear un techo salarial a las paritarias docentes en todo el país", señaló Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé. Al cierre de esta edición se definían las mociones para el departamento La Capital pero ya había una que planteaba la realización de un paro de 72 horas la semana próxima (del 6 al 8 de marzo) y de 48 horas las dos semanas siguientes.





El Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Particulares) ya rechazó la propuesta. El gremio había realizado la reunión de delegados al mediodía, previendo que el ofrecimiento sería a la mañana, por lo que los miembros paritarios estaban facultados para expresarse sobre la propuesta.





"Consideramos insuficiente esta propuesta ya que no contempla ninguno de los puntos establecidos por los sindicatos en las reuniones anteriores y solo replica el accionar de las otras provincias, aconsejadas por el gobierno nacional", marcó Patricia Mounier, secretaria general del Sadop Santa Fe.





Por su parte, la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de la Educación Técnica (Amet) también realizarán consultas a sus afiliados para dar una respuesta al gobierno santafesino.





"Nos retiramos casi sin analizar la propuesta porque no contempla ni siquiera la pérdida del poder adquisitivo del año pasado. De todas maneras, vamos a consultar a los afiliados pero no nos conformó", adelantó Rosa Bugnar, secretaria adjunta de UDA y remarcó la necesidad de que se contemple la paridad entre el catedrático y el cargo docente.