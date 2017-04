El gobierno provincial quiere que los jueces vayan todos los días a trabajar "a sus despachos"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein destacó este lunes que "en la actualidad, la sociedad exige cambios. Que un juez no tenga la obligación de acudir a su trabajo todos los días no es algo que se puede seguir dejando pasar, por eso queremos reglamentarlo", al tiempo que aclaró que "eso no quita que haya jueces de cámara de apelación comprometidos con las causas y cumplan con su deber, pero el gobierno provincial tiene la firme convicción de darle un final a ese tipo de vicios".





Silberstein presentó esta mañana cuatro proyectos de ley para el fortalecimiento de la justicia de Santa Fe que serán enviados para su tratamiento en la Legislatura en el período de sesiones extraordinarias: Ley de Traspaso (de las causas que se iniciaron con el viejo sistema penal al nuevo modelo acusatorio); nuevo Código Procesal Penal Juvenil; recurso de inconstitucionalidad (para hacer más rápido el procedimiento en caso de anulación de una sentencia por parte de la Corte Suprema) y modificación da la ley orgánica del Poder Judicial de modo que los camaristas concurran a Tribunales de lunes a viernes y no sólo dos días a la semana.





El ministro hizo los anuncios en el salón del Nodo de la sede Gobernación en la ciudad de Rosario, acompañado por el subsecretario de Asuntos Penales, Lisandro Martínez Gorostiaga, y el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, entre otros funcionarios.





Silberstein explicó que estos proyectos serán remitidos a la Legislatura a pedido del gobernador Miguel Lifschitz y buscan darle mayor efectividad, transparencia y celeridad al servicio de justicia. Además, en unos 20 días, se enviará otro mensaje del Poder Ejecutivo en relación al juicio por jurados.





"Estos proyectos son muy importantes, tienen mucho tiempo de trabajo atrás y una vez que se pongan en funcionamientos serán vitales para el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de Justicia que brinda la provincia", expresó el funcionario.





El primer proyecto de reforma es sobre la Ley de Traspaso, por medio de la cual se dispone el traspaso de la dotación del personal y de funcionarios del sistema de conclusión de causas al nuevo sistema de enjuiciamiento penal. "Proponemos una unificación del sistema de enjuiciamiento penal, que encabezan el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), aprovechando al máximo la experiencia y formación de los funcionarios del Poder Judicial para ser volcada en esta nueva etapa", detalló el ministro de Justicia y Derechos Humanos.





En ese sentido explicó que "el traspaso de personal a los juzgados fortalecerá principalmente al MPA, al SPPDP y a las Oficinas de Gestión Judicial. El MPA será el único órgano encargado de decidir qué causas del viejo sistema deben archivarse y cuáles seguir impulsando, con el objetivo de que las principales causas que tienen relevancia en la sociedad no queden dormidas".





La reforma al Código Procesal Penal Juvenil

Por otro lado, Silberstein expuso las reformas propuestas al Código Procesal Penal Juvenil. "Se busca la adecuación de la justicia de jóvenes entre 16 y 18 años al sistema acusatorio. En consecuencia, en todas las causas penales seguidas contra personas menores de edad se procederá conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal en cuanto no sea modificado expresamente por el régimen procedimental juvenil, siempre que no se restrinja derecho alguno reconocido por la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes".





"El Código proyectado reitera la vigencia de los principios rectores del sistema acusatorio y aquellos específicos reconocidos por las normas constitucionales y los convenios internacionales para los jóvenes presuntamente infractores", destacó el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.





De igual forma, Silberstein resaltó que "este proyecto, que está a la vanguardia en la Argentina, viene a paliar un desajuste evidente que existe en la provincia en lo que a la materia se refiere, desde que el actual sistema procesal penal aplicable a personas menores de edad acusadas de infringir leyes penales representa un eslabón más del despliegue inquisitorial que ha padecido nuestro país, y del cual Santa Fe no ha sido ajena".





Por último, Silberstein destacó que: "En la búsqueda de optimizar los recursos del Poder Judicial para poder mejorar el servicio de justicia hacia la sociedad santafesina proponemos sumar la obligación para los camaristas de acudir diariamente a su despacho, algo que actualmente no está contemplado en la Ley orgánica del Poder Judicial".





"En la actualidad, la sociedad exige cambios y cree que éste es uno de ellos. Que un juez no tenga la obligación de acudir a su trabajo todos los días no es algo que se puede seguir dejando pasar, por eso queremos reglamentarlo. Eso no quita que haya jueces de cámara de apelación comprometidos con las causas y cumplan con su deber, pero el gobierno provincial tiene la firme convicción de darle un final a ese tipo de vicios", finalizó.