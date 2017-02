El gobierno recibió a representantes de los gremios estatales en la primera reunión paritaria del año

Junto a otros dirigentes gremiales, del encuentro tomaron parte el secretario general de UPCN, Jorge Molina; y su par de ATE, Jorge Hoffmann.



Molina opinó que "es muy importante este proceso y quedamos en reunirnos nuevamente el día martes para seguir avanzando y tratar de tener una definición de solución al reclamo de los trabajadores que es la actualización salarial y dar comienzo a la negociación paritaria de otros temas que son de la agenda laboral. Es cierto que no hay parámetros en estos momentos, excepto en provincia de Buenos Aires que nosotros rechazamos y también se está avanzando en Mendoza; como para poder desplegar una política salarial del sector público provincial. Nosotros tenemos nuestras reivindicaciones y creemos que la provincia debe tener su propia política salarial".



En tanto, Hoffmann consideró que "se mira la realidad de distintos lugares, pero tengo la sensación que con mucha sinceridad y mucha lealtad".

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, junto al titular de Economía, Gonzalo Saglione, recibió este martes en su despacho de Casa de Gobierno a los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para llevar adelante la primera reunión paritaria del año.Finalizado el encuentro, Farías evaluó que "ha sido una reunión de buen diálogo entre el gobierno y los sindicatos de la administración central, fundamentalmente estuvimos conversando un largo rato sobre las miradas de lo que pasó en términos de inflación e incrementos salariales durante 2016. Nosotros ponderamos y exponemos el índice que arroja el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec); sobre eso, hubo distintas miradas, si bien hay un reconocimiento del trabajo serio, responsable y objetivo que realizan los trabajadores de planta en el Ipec"."Luego –prosiguió Farias–, estuvimos hablando sobre las perspectivas de inflación para el año 2017, por supuesto coincidiendo con las dificultades que hay para poder estimar una inflación que claramente está en baja en los últimos meses, pero que todavía no sabemos cómo se va a comportar durante el transcurso del año".Finalmente, continuó Farias, "decidimos seguir trabajando en comisiones técnicas ésta cuestión que tiene que ver con el análisis de los números del año pasado, las estimaciones de inflación y volver a juntarnos la semana que viene, probablemente el otro martes", adelantó.En referencia al contexto nacional, Farías señaló que "respecto de la paritaria docente, no hay una referencia nacional establecida por un acuerdo entre los gremios y el gobierno nacional. No está planteado y las provincias están con situaciones dispares; muy pocas que están avanzando con números y lo están haciendo respetando una pauta inflacionaria establecida en el presupuesto nacional para 2017, así lo han hecho Buenos Aires y Mendoza"."Nos interesa por supuesto cuidar el salario de los trabajadores, pero al mismo tiempo tenemos que preservar las finanzas de la provincia para seguir atendiéndola y para seguir teniendo una situación financiera sólida, importante, como los mismos sindicatos lo reconocieron que se ha logrado un trabajo fiscal importante en la provincia", apuntó el titular del Ministerio de Gobierno.