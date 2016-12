"El gran narcotraficante es el que opera desde las sombras"

A una semana de que las fuerzas federales y provinciales detengan a Sergio "Zurdo" Villarroel y cinco personas más en una serie de allanamientos efectuados, el fiscal federal a cargo de la investigación, Claudio Kishimoto, rompió el silencio y ante el micrófono de Diario UNO indicó en qué estado se encuentra la causa que investiga el delito de venta y distribución de estupefacientes en la capital provincial.

El caso es tramitado en el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Francisco Miño, quien en los próximos días determinará si procesa al "Zurdo" y al resto de su clan por asociación ilícita con fines de comercialización de estupefacientes, un delito penado con un mínimo de cuatro años de cárcel y que puede llegar hasta los 15.

La investigación se orientó, durante diez meses, a estudiar los movimientos de la banda a través de escuchas telefónicas. A su vez, esperar la llegada de un "alto cargamento de estupefacientes" para así tener una clara evidencia material para atribuir más hechos al imputado, Villarroel.

"Estuvimos esperando hasta hace un mes un movimiento grande con respecto a esta persona que por equis motivo no llegó a la ciudad. Entonces, después debimos tomar la decisión, si íbamos a detenerlos con estupefacientes y, en caso contrario, qué pasaba si no les encontrábamos droga. Entonces, con todo el tenor que teníamos de escuchas telefónicas nos bastó y alcanzó para fundamentar la causa por la organización de la comercialización de estupefacientes y fue así como decidimos ir al juzgado, pedir los allanamientos y posteriormente detener a estas personas", indicó el fiscal del caso.

"Villarroel era una persona muy astuta, nunca iba a tener la droga en sus manos, siempre la iba a obtener tercerizándola", explicó Kishimoto.

­☼—¿Cuánto material grabado hay?

—Hay más de mil CD de grabación.

En las escuchas surge de manera evidente cómo era la organización, cuáles eran sus movimientos y de qué manera comercializaban los laderos.

—Dentro de esas operaciones, ¿se intervino realmente la aplicación Whatsapp?

—Las aplicaciones se pueden intervenir una vez que tenemos el celular, no antes. Lo otro lo podés obtener cuando tenés un sistema sofisticado o de interceptación que te permita obtener los whatsapp on line, pero eso es imposible hoy porque implica una maquinaria que acá, al menos, no la tenemos.

—¿Qué metodología tenía la banda?

—Yo tengo un marco teórico dentro de mi cabeza. La cabeza era claramente Villarroel y el desprendimiento estaba entre la esposa –Débora F.– y dos personas más. A su vez, estas personas tenían sus propios laderos, los cuales no solamente distribuían en Alto Verde sino en otras zonas de la ciudad.

—¿Cuál era el estupefaciente mayormente elegido?

—La cocaína. Había un gran movimiento de esta droga.

—En la semana se lo sindicó a Villarroel como uno de los principales narcos de la ciudad. ¿Es tan así?

—Villarroel era conocido como el gran narcotraficante. Yo, de alguna manera, relativizó esos términos porque narcotraficante es el que no tenemos, es un poco la cifra negra. Por qué digo esto, porque el gran traficante es el que opera desde las sombras y no tenemos datos concretos con respecto a esa persona u organización. Villarroel era una cara visible de esta organización que obviamente, si lo pudimos detener, es porque ha dejado huellas muy concretas, por las cuales nosotros podemos seguir el hilo de la conducta ilícita.