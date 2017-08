El hijo de Caruso Lombardi sorprendió a todos con una confesión

El entrenador de Tigre , Ricardo Caruso Lombardi , grabó un video con un mensaje por los 115 años del club. Sin embargo, quien se destacó fue Gonzalo, el pequeño hijo del DT, con un gracioso comentario.





El ex entrenador saludó a la institución por su aniversario y, sobre el final de la grabación, le preguntó al pequeño: "¿Qué vende papá?". Gonzalo no titubeó y respondió "humo". Para que no queden dudas, el DT reiteró su consulta y el niño volvió a contestar lo mismo, entre risas.





El video dejó en claro que al verborrágico entrenador no solo no le molesta el mote peyorativo de "vendehumo", sino que hasta se lo toma como una broma y lo asume de manera orgullosa.

Caruso Lombardi inició su tercer ciclo al frente de Tigre en junio pasado. Previamente había estado en el club del 2003 al 2006 y en el 2010. Para la presente temporada, el entrenador revolucionó el mercado de pases y su equipo se convirtió en el que más refuerzos contrató. Hasta el momento, el conjunto de Victoria sumó 15 refuerzos.





UNO Santa Fe - Infobae