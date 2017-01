"Gozando" fue la palabra que escribió Juana Viale desde Praia de Itamambuca, Brasil, en su cuenta de Instagram para ilustrar la imagen. Junto a esta, una serie de hashtag y la mención al deportista Maicol Santos quien, evidentemente, fue quien le tomó la foto: sobre una tabla, la actriz muestras sus destrezas (hasta ahora ocultas) para el surf.

"No me gusta ver televisión, no me entretiene", comentó alguna vez en el Bailando 2015, año en el que se animó a participar del popular certamen. Se ve que su verdadero interés es otro... estar al aire, disfrutar del verano, surfear.

Embed Ya se sabe que Juanita ya no es Juanita: hoy, con 34 años, es toda una mujer, sin embargo eso no la tiene mal; conserva un cuerpazo y no teme en mostrarlo en las redes sociales y seducir a todo el mundo con esa exhibición. Pero también disfruta del momento y se da el lujo de practicar los deportes más extremos, como el surf. De eso se trata, como puso ella, de gozar.



Es por eso que ha tenido romances (o rumores de romance) bajo este interés en común. Por ejemplo, con Gastón Grande, un actor fanático de los deportes extremos que participó en el Dakar. También con Santiago Lange, el regatista argentino que obtuvo la medalla de oro en Nacra 17 en Río de Janeiro 2016.