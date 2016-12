El horóscopo para este sábado 10 de diciembre

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Las cosas se están moviendo en direcciones opuestas, sin embargo puedes relacionarte y sacar provecho de todas ellas. No hay nada de malo en mantener tus opciones abiertas. Algunas personas prefieren centrarse en un solo juego, mientras que a ti te gusta jugar varias manos a la vez. No dejes que otros te hagan sentir que necesitas cambiar, siempre y cuando tengas la seguridad de que las cosas marchan bien.













Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Las palabras pueden estar cargadas de energía, así que ten cuidado con lo que dices y cómo lo dices. El estado de ánimo del día requiere que las personas tengan un espacio para expresarse. Permíteles que sean libres o puede que acabes aislándote en un rincón sin salida. Es como pintar el suelo. Tienes que empezar por la parte más alejada de la puerta en vez de al revés.













Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Sea lo que sea que elijas tienes la fuerza necesaria para hacer que funcione, así que deja de agonizar sobre tu decisión. La gente va a ser como masilla en tus manos. Tu enfoque tranquilo y diplomático tranquiliza incluso a la disputa más acalorada. Tómate un tiempo para resolver los problemas. Ten confianza en cada movimiento que hagas. No te preocupes si otros te miran negativamente.













Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Puedes sentir como si alguien te diese una bofetada emocional. No reacciones inmediatamente poniéndote a la defensiva. Te irá mucho mejor si das un paso atrás y analizas la situación antes de concluir que está bien o mal. Tus sentimientos son preciosos, y no debes dejar que los demás te intimiden. Al mismo tiempo, no tienes derecho a intimidar a los demás.













Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Puedes tener la sensación de que te has quedado sin batería. Puedes preguntarse si lo que estás haciendo vale la pena. No te desesperes. Pronto aparecerá alguien que te podrá ayudar a ponerte en marcha. Una vez que se reinicie el motor, no habrá quien te pare. No tengas miedo de acudir a alguien. Nadie sabrá que necesitas ayuda a menos que la pidas.













Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Vuelve a evaluar aquello en lo que estás trabajando. Si lo que estás buscando es diversión y relajación, tal vez las estás pasando de largo sin ni siquiera darte cuenta. La diversión que buscas está allí, delante de ti. Sería mejor si te aprovechases de ella ahora en lugar de esperar hasta algún momento mágico en el que sientas que te la has ganado.













Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hay poder en descubrir cómo ser parte de dos equipos rivales. Al principio puede parecer una traición el formar parte de uno al mismo tiempo que ayudas al otro. De hecho, te estás ayudando a ti al conocer ambas caras de la situación. Toma las mejores cualidades de cada una. Cuando llegue el momento de armar tu equipo, tendrás todos los secretos necesarios para tener éxito.













Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Tienes un carácter flexible. Otras personas pueden ser tan maleables como tú, pero ahora tienes la oportunidad de tomar la iniciativa. Estás en la línea de salida esperando a que empiece la carrera. No esperes a que otros den el primer paso para que sepas que es seguro salir. Mantén tus ojos y oídos sintonizados. Tan pronto como oigas: "¡Ya!" empieza a correr lo más rápido que puedas.













Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy deberías sentir mucha fortuna, en especial en cuanto al amor se refiere. Las relaciones con esa persona especial podrían ser más cercanas que nunca. Hasta puedes sentir calidez y cariño hacia todo el mundo, incluso los desconocidos. Tus creencias espirituales podrían tener tanto que ver con esto como cualquier otra cosa. Debes sentir una intuición especial. El optimismo y el entusiasmo dominan, ¡pero no te olvides de ser realista!













Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Puede parecer que todo va en contra de tu trayectoria. Aunque deseas moverte hacia el sur, el viento sopla del oeste. Esto no significa que debas renunciar a tu objetivo. Esto sólo significa que es posible que tengas que virar para llegar a donde vas. Un enfoque lateral es justo lo que necesitas para llegar a tu paraíso.













Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Fuertes fuerzas pueden hacer que te sea difícil tener confianza hoy. Te concentras tanto en mantener tu libertad que te niegas a ceder cuando debes hacerlo. Considera el otro lado de la ecuación antes de mantener una postura de firmeza en la que te niegues a ceder. Al mismo tiempo, no pienses automáticamente que sólo por el hecho de encontrar oposición a tu manera de pensar necesariamente te falte la razón.













Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Adopta un enfoque más adaptable. Déjate ir con la corriente y deja que las cosas se fusionen sobre la base que ya ha sido establecida. Te estás agarrando con fuerza a una manta de seguridad. Esta pieza de tela hecha jirones te da paz. La amenaza de perderla te asusta. Es hora de tirarla a la basura y ser consciente de que es mejor operar sin esa carga extra.













Fuente: ideal.es