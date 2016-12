El horóscopo de hoy

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) No adjudique sus propias actitudes al otro. La calidad en su relación de pareja la pondrán ambos. No olvide que las cosas resultan positivas si la intención es positiva. Un llamado importante de alguien que conoce le ofrece una propuesta laboral. Tener en cuenta: no predisponerse mal ante las cosas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Suma una relación interesante a su vida laboral. Los inconvenientes caseros que surjan en esta jornada trate de manejarlos con tranquilidad. Imprevistos que pueden alterar su buen ánimo. Tener en cuenta: no alterarnos por cualquier cosa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO) Un secreto sale a luz. No se impacte por lo que vea usted sabía que esa persona de su entorno laboral tenía un matiz que no convencía demasiado a su confianza. Comienzo de una relación. Tener en cuenta: reconocer que a veces fallamos todos.

CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO) Posibilidades de cambio de pensamiento. Se inquietaría por una respuesta poco agradable que alguien de su entorno laboral le daría. Su espontaneidad inusual será benéfica para decir su opinión acertada por cuestión que surge allí. Tener en cuenta: saber defender nuestros principios y nuestras ideas,