El horóscopo de hoy

Aries horóscopo, pide un deseo





Mientras te prepares para esa noche especial, ilumina tu camino con una vela de color rojo y un poco de incienso. Te relajarás y te sentirás preparada para emprender una nueva etapa. Atrae todo lo bueno, lo mejor a tu vida, con ese sencillo ritual. Pide un deseo y espera a que se cumpla.





Tauro hoy, el verde atrae el dinero





El verde es el color del dinero, por tu forma de ser valoras mucho este aspecto de tu vida. Si quieres que la suerte llegue a tu vida de forma rápida enciende cada día un poco de incienso con olor a menta, fuerte y poderosa. Verás como cambiarás el ambiente y el aura de tu hogar. Prepara la cartera para que se vaya llenando.





Géminis horóscopo, el poder de las rosas





En tu mundo dual existen tres elementos que son indispensables: La salud, el dinero y el amor. Para poder logra que esta trilogía no te abandone durante este año nuevo, coloca tres rosas amarillas, tu color favorito en la entrada de tu hogar. Regalas cada día y mira cómo crecen, su poder atraerá lo que desees.





Cáncer hoy, la piedra lunar es tu secreto





La luna es una guía para todo Cáncer, tiene esa magia especial que le tranquiliza y le da estabilidad. Para poder disfrutar de su poder en todo su esplendor, incorpora a tu vida una piedra lunar, colócala en una sortija o en un colgante. Verás como toda su energía estará presente en todos tus sueños.





Leo horóscopo, evita las envidias





Leo es uno de los signos más fuertes que existen. Aun así tiene algún altibajo emocional, debido principalmente a las envidias que genera. Evita la mala suerte que te envían, coloca en el balcón o en la ventana un girasol, que siga la luz y se cierre a la oscuridad. Déjalo este día 31 de diciembre a vistas y verás como cambias la energía de tu hogar.





Virgo hoy, la vela de la tranquilidad





La fe es uno de tus principales puntos fuertes. No temes mantenerte fuerte para lograr todo lo que tienes en mente. Este día ilumina tu dormitorio con un a vela de color marrón y aroma a incienso. Crea tu ambiente deseado para que desde la tranquilidad de tu cama puedas vislumbrar tu prospero futuro.





Libra horóscopo, potencia tus vibraciones





La propia naturaleza de Libra está llena de romanticismo y de buenas vibraciones. Poténcialas en este nuevo camino que se abre con una planta muy especial: Las rosas. El aroma y el color rosa te proporcionarán la paz y estabilidad que buscas. No dejes que los nervios de la última noche del año te invadan.





Escorpio hoy, tradicional y picante





Eres supersticiosa hasta lo más hondo de tu corazón. En estas fechas tienes en el cajón escondido el perfecto conjunto de ropa interior de color rojo. Es tu tradición secreta que solo los más íntimos conocen, tendrás la misma suerte que este año. Siempre vas a mejor, así que, prepárate para recibir.





Sagitario horóscopo, las frutas de la pasión





La prosperidad que atraes a todos los aspectos de tu vida se refuerza si incorporas elementos naturales a la decoración de tu hogar. En la cocina utiliza una cesta llena de frutas que cada mañana te den energía y te aporten la dosis extra de vitaminas que necesitas. Da gracias por todo lo que tienes y prepárate para disfrutar.





Capricornio hoy, la suerte nunca falla





No crees demasiado en los rituales, tú misma generas tu propia suerte. No tienes tiempo que perder, vístete con tu vestido negro y recoge todas las malas vibraciones. Guarda el vestido en un cajón y alejarás de ti todo lo malo que pueda venir. Será un año de cambios, no te preocupes por el pasado mira al futuro.





Acuario horóscopo, la piedra de la visión





Tu piedra preferida es la amatista, con su color y energía conseguirás atraer la suerte a tu vida. Lleva puesto un anillo con esta piedra que deje ver a todo el mundo lo fuerte que eres. Combina perfectamente con todo tu vestuario, pídele al universo todo lo que necesites, seguro que te lo dará. Con las ideas claras de la amatista verás el mundo de otra manera.





Piscis hoy, el amor es tu gran poder





Eres amante de todo lo que puede conseguir que la suerte llegue a tu vida a través de amor, salud y dinero. Si quieres atraer y mejorar estos aspectos de tu vida, enciende a primera hora de la mañana una vela de color azul. Deja que la vela se consuma y a las doce de la noche, lanza los restos con un poco de agua. Marcarás el camino del éxito.





EllaHoy.es