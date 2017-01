El horóscopo de hoy

Aries horóscopo, sinceridad absoluta





Siempre vas de cara, te cuesta muchísimo no mirar a los ojos, Aries. Si tienes a un Aries cerca podrás comprobar como es incapaz de decir ninguna mentira. Los signos de fuego son los más sinceros que existen. Aunque duela ellos siempre dicen la verdad, si te gusta ver la vida desde una perspectiva totalmente sincera, te encantará compartirla con un Aries. Pero cuidado, la verdad también duele.





Tauro hoy, cuidado con él





Cuidado con Tauro es especialista en mentir. Lo hace muy bien, se inventa las coartadas como si fuera guionista de cine. Pero siempre se dejará algo, mira bien en sus ojos, si aparta la mirada o te evita es que algo esconde. Si buscas algo totalmente trasparente, Tauro no es tu signo. Te engañará siempre que lo necesite, prefiere evitar un conflicto con las palabras que ser totalmente sincero.





Géminis horóscopo, el rey de las mentiras





Con Géminis es mejor mantener la calma y no caer en su juego. Sabe cómo y cuándo mentir. No se asusta si le pillan, al contrario, cambiará la historia para que al final te la creas. Es difícil de saber cuándo está mintiendo, es tan expresivo y le gusta tanto hablar que de cada dos palabras, una puede ser inventada y la otra no. Mucho cuidado si tratas con ellos, todo por escrito para que no pueda hacer de las suyas, las conversaciones las interpreta a su manera.





Cáncer hoy, experto en mentiras piadosas





Los signos de agua como Cáncer son muy analíticos, estudian muy bien los gestos y las maneras. Son capaces de saber si les mienten a kilómetros de distancia, huelen al mentiroso sin que apenas haya hablado. Por su parte, la mentira la conciben como algo malo, pero en algún caso necesario. Son expertos en mentiras piadosas, esas que parecen poca cosa, pero se suelen decir bastante en toda relación.





Leo horóscopo, odia la mentira





Lo peor que una puede hacer en esta vida es mentirle a un Leo, desatará su irá como nadie. Puedes estar segura de que solo le mentirás una vez, se cuida mucho de eliminar a falsas personas de su vida. Por otro lado, cuando tiene que cambiar la realidad se pone un poco nervioso y siente que se traiciona a sí mismo. No es un mentiroso nato, al contrario odia hacerlo y solo lo hace cuando es una situación de fuerza mayor.





Virgo hoy, historias sin fundamento





Las preguntas incomodan a todo Virgo, es una persona que nunca sabe cómo responder bien. Es un perfeccionista por naturaleza. Cuando está mintiendo siempre hará frases largas, para despistar, si dice la verdad responderá de forma clara y directa. Piensa mucho las respuestas para evitar ser pillado, pero siempre cometerá algún fallo. Es una persona muy cercana, si se aleja es que esconde algo.





Libra horóscopo, diplomacia peligrosa





La diplomacia que siempre precede a todo Libra le lleva a ser un embustero compulsivo por educación. No le gusta hacer daño a la gente, por lo tanto, siempre les da la razón. Si quieres saber la verdad, hazle un pequeño interrogatorio, responderá sin rodeos. Si prefieres vivir en un mundo de fantasía y siempre oír lo que te apetezca es el compañero ideal. La inseguridad es su punto débil, ataca esa parte y verás como siempre dirá la verdad.





Escorpio hoy, creará lo que dice





La ironía y el sarcasmo son las mejoras armas de un Escorpio. Siempre las utilizará cuando tenga que mentir, nunca se corta, siempre lo intenta si es por su propio beneficio. Mucho cuidado porque terminará creyendo sus propios engaños, defenderá con uñas y dientes sus palabras. Es mejor evitar el tema si sabes que no es verdad, nunca reconocerá que se ha equivocado, es una batalla perdida.





Sagitario horóscopo, siempre dice la verdad





Sagitario es uno de los signos más sinceros que existe, siempre dicen la verdad, aunque no quieras oírla. Son un poco bruscos y no tienen nada de tacto, si algo no te queda bien, te lo dirán inmediatamente. Si ven que han herido tus sentimientos intentarán rectificar, pero puede que ya sea tarde. La brutal sinceridad de la que hacen gala les genera más de un problema, pero hacen de su corazón el más puro del zodíaco.





Capricornio hoy, modifica las palabras





El problema de Capricornio no son las mentiras sino su capacidad para cambiar la realidad. Tiende a exagerar un poco y a modificar algunos adjetivos calificativos. No mentirá, pero no dirá toda la verdad. Puedes saber si se trata de un engaño al hacerle repetir sus palabras si hay alguna modificación empieza a preocuparte. Sus gestos suelen delatarle de forma inmediata, una mirada al vacío es una forma muy rápida de saber si dice la verdad.





Acuario horóscopo, imaginación increíble





La imaginación de un Acuario suele ser de las más poderosas que existen. En su mundo de ilusiones te pueden intentar vender humo. Atenta a sus movimientos cuando dicen la verdad siempre están en perfecta armonía, voz y cuerpo van al unísono. Cuando mienten nada parece encajar, hablarán más alto, gesticularán de forma exagerada intentando esconder sus errores. Muy atenta, tú tienes la clave para desenmascararlos.





Piscis hoy, mentiras dolorosas





Piscis es un signo muy empático, se pone siempre en el papel del otro y entiende perfectamente cada sentimiento y emoción que se genera en una conversación. Nunca hará daño a nadie, antes se sacrificará el mismo, cambiará sus principios y decidirá mentir. Será claro y simple, no se complicará con historias inventadas, modificará un poco la realidad para que sea más llevadera. Es muy difícil determinar si un Piscis miente, resulta casi imposible. Prepara el polígrafo porque lo necesitarás.





