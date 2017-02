El horóscopo de hoy

Horóscopo correspondiente al miércoles 1º de Febrero:





ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Se presenta alguien en su vida con una propuesta que le puede generar un cambio en la forma de encarar su vida laboral. Los proyectos pueden darse. Sea selectivo con sus prioridades. Tener en cuenta: las alternativas en la vida son múltiples, la inteligencia para darse cuenta de las cosas es una.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Estado de tensión que disminuye con el paso de las horas. En su lugar de trabajo se disputan varias cosas, los intereses son muy encontrados. Hay una buena noticia para usted. Tener en cuenta: tratar de manejarse con un modo prudente siempre.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- La jornada se presenta con un estado de ánimo no muy entusiasta, conéctese con las cosas positivas que le pasan y no con las negativas. Recibe a alguien en su lugar de trabajo que lo sorprenderá. Tener en cuenta: tratar de no caer en tristeza, siempre está la soga de donde sostenerse.





CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Una nueva puerta se le puede abrir pero dependerá que usted la golpee. El plano laboral encuentra su rumbo. No se desanime ante presiones en el plano afectivo, dialogue y de sus puntos de vista. Tener en cuenta: tenemos que aprender a oír la voz de las personas que queremos.





LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- La causa de sus angustias económicas depende de ciertas circunstancias que lo rodean y de las que podrá desentenderse pronto. No tenga en cuenta las opiniones encontradas que se dan en el plano afectivo, son pasajeras. Tener en cuenta: existen momentos en los que no podemos resolver todo lo que se nos plantea, el punto es esperar.





VIRGO (24 DE AGOSTO 23 DE SEPTIEMBRE)- Debería esperar un poco para tomar decisiones en el plano económico, hay circunstancias que debe tratar de arreglar de alguna manera. El amor le depara una jornada de alivio. Tener en cuenta: la paciencia es una virtud que debemos no sólo tener a veces sino practicarla siempre.





LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- La hipersensibilidad tiene su precio, trate de aprender a manejar las cosas un poco más desde lo mental y no lo emocional. Una expectativa que se cumplirá en el plano afectivo. Tener en cuenta: los buenos pensamientos y las sensaciones positivas lo harán recuperar ciertas alegrías que sentía pérdidas.





ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- No se preocupe por circunstancias temporales en su trabajo, maneje sus relaciones laborales con la prudencia que acostumbra. La situación afectiva en el plano familiar está muy en orden, alégrese. Tener en cuenta: aprender que en la vida siempre va a haber algo que nos preocupa es importante para saber que aún así podemos estar bien.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Una variante en el plano laboral lo mantendrá algo nervioso. Los argumentos que le dan no alcanzan trate de profundizar los diálogos con las personas indicadas. El amor, bien. Tener en cuenta: cuando reclamamos algo lo debemos hacer desde la tranquilidad de que lo que pedimos es lo justo.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- El ajuste que haga en el plano económico está correcto si no exagera. No olvidemos de vivir. Hay una novedad que lo atraerá en el plano afectivo, aproveche para festejar y pasar una linda jornada. Tener en cuenta: lo esencial de la vida es hacerla simple y completa en el corazón.





ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- No pierda su buen humor por cuestiones familiares que lo están perturbando, son pasajeras. La buena nueva viene desde lo laboral con un panorama más definido en lo que concierne a sus arreglos económicos. Tener en cuenta: ponga sus puntos en claro frente a quienes no lo son.





PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- La verdad de un acontecimiento afectivo saldrá a luz y lo impulsará a tomar una decisión. Llega alguien en el plano laboral que le va a enseñar muchas cosas que usted sabrá aplicar. Tener en cuenta: la verdad siempre es la mejor opción ante todas las circunstancias de la vida.













Fuente: Télam