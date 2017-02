El horóscopo de hoy

Horóscopo correspondiente al miércoles 8 de febrero:





ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Vuelven a usted memorias de una etapa más productiva en su faz económica. Trate de aceptar que las cosas cambian y que todo tiene la posibilidad de revertirse. Aceptación. Tener en cuenta: siempre se vuelve a empezar y a veces aunque no queramos.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Revise sus papeles y ponga al día algunos atrasados. Los momentos del día estarán apacibles dándole la posibilidad de poner en claro sus proyectos profesionales. Tener en cuenta: notar que estar en paz es una actitud base en la vida.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- La quietud del día le hará pensar que las cosas que espera tardarán más de lo imaginado en cumplirse. Sepa distinguir la realidad de los estados anímicos. Paciencia. Tener en cuenta: no ser tan vulnerable.





CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Le anticipan una noticia en el plano laboral que podría generarle una nueva posibilidad de crecimiento. Trate de sentarse a dialogar sinceramente con su pareja, hay cosas que no pueden pasar por alto. Tener en cuenta: manejarse con la verdad y los tiempos justos.





LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Se congestiona la situación laboral por imprevistos que surgen Trate de proporcionar la ayuda necesaria para solucionar los inconvenientes rápidamente. Llamado que reconforta. Tener en cuenta: siempre que podamos dar no deberíamos dudar en hacerlo.





VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Una nueva alternativa que en otro momento usted había descartado vuelve a presentar una posibilidad de éxito. Hay situaciones en el plano afectivo en las que el silencio se lleva su mayor parte. Tener en cuenta: a veces callar resulta dejar pasar la posibilidad de remediar.





LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Estado de alerta que se convierte en una falsa alarma a lo largo del día en su lugar de trabajo. No se arrepienta de conversar una situación que no quedó clara con familiar muy cercano. Tener en cuenta: hacer con los problemas lo posible para que no existan, es decir tratar de no generarlos.





ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Logra terminar con ciertos compromisos que tenía adquiridos desde hace tiempo. Una nueva alternativa de adquirir buenos contactos a partir de reunión social a la que puede ser invitado. Tener en cuenta: saber darse su lugar en el mundo.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Se estabiliza el ambiente en su lugar de trabajo, hay armonía y buena predisposición. Una nueva etapa en usted que tiene que ver con su faz creativa. Inspiración y proyectos. Tener en cuenta: nada más preciado que el don de crear cosas.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- No interrumpa ciertos compromisos por otros de menor importancia, trate de organizar mejor su agenda. A veces no vemos con claridad nuestras conveniencias. El amor está en buenas condiciones. Tener en cuenta: quizás cuando la exigencia personal es alta manejamos mal las cosas, rever y tranquilizarse.





ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- La multiplicidad de su capacidad puede significar en los otros que pueden entregarle sus propias responsabilidades. No cargue con lo de los demás. Se sensibiliza sentimentalmente. Tener en cuenta: aprender a darle el lugar merecido a cada cosa.





PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Completa un círculo con un dato que llega a usted haciéndole finalizar un problema familiar. Conquista repentina con alguien que conoce casualmente. Seducción. Tener en cuenta: saber las cosas propias que a los demás los hace simpatizar con nosotros.









Fuente: Télam