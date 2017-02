El horóscopo de hoy

Aries





Le interesará una persona difícil de conquistar. Día adecuado para realizar inversiones. Los nuevos proyectos profesionales serán decisivos. Procure mantenerse en un peso adecuado.





Tauro





Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. En este momento, su objetivo debe ser ahorrar. Comienza a disfrutar con su actividad laboral. Sus problemas orgánicos experimentarán una mejoría.





Géminis





Está preparado para iniciar una relación. Jornada ideal para invertir o especular en bolsa. Está en su mejor momento laboral, siga así. Rebaje la tensión de la región cervical.





Cáncer





Necesita compartir más tiempo con la persona amada. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. Tenga disposición positiva en el trabajo. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.





Leo





Las buenas amistades serán las encargadas de animarle. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Ganará muchos puntos en el trabajo gracias a su carácter. Intente controlar los ataques de ansiedad.





Virgo





Sensible y tierno con las personas de su entorno. Momento idóneo para inversiones. Piense que no tiene edad para realizar ese trabajo. El cansancio desaparecerá en esta jornada.





Libra





Escuche más a los demás y no sea tan cabezota. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. Gozará de un buen estado físico y mental.





Escorpio





Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Es un buen momento para comprar, hágalo con precaución. La jornada laboral se presenta muy revuelta. Dosifique mejor sus fuerzas, si no quiere llegar al agotamiento.





Sagitario





No haga promesas amorosas que no pueda cumplir. Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus cuentas. Innovaciones importantes en el plano laboral. Tome más calcio en su alimentación.





Capricornio





En la convivencia, tensiones y riñas. Las cuestiones económicas dan un giro a su favor. La relación con sus compañeros es normal. Necesita reponer fuerzas.









Acuario





Aun en los momentos de discordia, sus amigos no le fallarán. Su economía no es preocupante. Sea más diplomático a la hora de dirigirse a su jefe. Sus momentos de ocio son sagrados, no lo olvide.









Piscis





Día excelente para el amor. Una boda imprevista desequilibrará su presupuesto. Si tiene negocio propio, trabajará demasiadas horas. El descanso y las actividades recreativas son compatibles.









