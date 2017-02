El horóscopo de hoy

Horóscopo correspondiente al miércoles 22 de febrero





ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Día ideal para realizar encuentros, reuniones o para firmar acuerdos. Los acontecimientos de la jornada están preparados para que la claridad prime ante las complicaciones. Tener en cuenta: aprovechar las oportunidades sin dudar.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Comienzo interesante de una relación nueva en la que el acuerdo primero será la libertad, pero bien entendida. Comprensión. Una llamada lo comprometerá a realizar un viaje programado antes de tiempo. Tener en cuenta: no negarse ante las cosas del corazón.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Recibe una propuesta que lo hará pensar y tomar una decisión en el plano laboral. Los sentimientos compartidos con alguien de su entorno laboral podría desbordarlo, ponga sus cosas en claro. Tener en cuenta: saber controlar lo que nos puede hacer daño y que dependa de nosotros.





CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Se interesará en tener una conversación con persona idónea para planear y poner en práctica un negocio. Día ideal para ello. Seguridad en el plano afectivo que lo reconfortará. Tener en cuenta: valorar las buenas cosas que nos pasan y tratar de mantenerlas.





LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Su búsqueda afectiva será bien respondida pero sepa que la situación no es fácil. Hoy distráigase lo más que pueda y tome un respiro. Lo invitan a reunión social que le gustará. Tener en cuenta: el punto es respetarnos sobre todo cuando está en juego nuestra tranquilidad emocional.





VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Le advierten sobre algo que deberá tener en cuenta en el plano económico. Si sus deseos son invertir lo que tiene debería esperar un tiempo. La razón de una situación afectiva se la darán y lo ayudará a comprender. Tener en cuenta: la claridad de las cosas es lo que nos hace madurarlas.





LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Aprende una actividad nueva que lo llevará a tratar de profundizarla. Todo lo que tenga que ver con comienzos es bueno para esta fecha. Punto final y nueva etapa en el plano afectivo. Tener en cuenta: las cosas empiezan y terminan, saber esto nos ayuda a manejarnos quizás con mayor realismo.





ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Lo llaman para participar en una reunión laboral en la que no imaginaba poder estar. Entusiasmo. Los conceptos que manejaba en el plano de las relaciones sentimentales los cambiará. Tener en cuenta: no decir que de ese agua no se ha de beber.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- La situación en el plano laboral se disipa, todo vuelve a la normalidad. Deberá enfrentar un inconveniente económico que logrará solucionar rápidamente. Llamado que lo entusiasma. Tener en cuenta: los imprevistos siempre existen, no se culpe por todo.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Hay una señal de mejora en el plano económico. De todas maneras sea prudente como bien sabe ser. Demostrará sus sentimientos ante un reclamo que lo hará ver la realidad. Tener en cuenta: aprender a escuchar y a dar lo que sentimos que podemos dar.





ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Atravesará una situación incómoda en su trabajo, lo importante sería dejarla pasar sin involucrarse demasiado. En el amor las cosas se van aclarando. Todavía hay magia entre ambos. Tener en cuenta: mientras que se sienta las cosas pueden arreglarse, nada puede contra el amor verdadero.





PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Sepa defender lo suyo en el plano económico. Le proponen un negocio no muy claro. Consulte sus cosas con persona idónea. Aceptar que una relación termina es importante para lograr retomar la paz. Tener en cuenta: aceptar que no todo es como esperamos.





Télam