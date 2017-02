El horóscopo de hoy, sábado 18 de febrero

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Sensaciones variadas en esta jornada en la que se sentará a conversar como pocas veces con su pareja. Sentirá un poco de falta de comprensión pero sepa que muchas veces mostramos cosas que no sentimos. Tener en cuenta: captar la verdad del otro.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Estaría a punto de concretar algo que está esperando en el plano económico. Sus inquietudes pasionales quizás no sean las mismas de la persona que tiene a su lado. Tener en cuenta: por lo menos tratar de entender las razones que el otro nos dé.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Nada es porque sí, lo entenderá por situación que se desenmascara en su entorno laboral. La influencia de alguien que lo quiere podría ser positiva en usted si acepta que puede sacar algo positivo de eso. Tener en cuenta: lo importante es captar la buena intención del otro más allá de sus defectos.

CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Trate de aprender a organizar sus días, el cansancio es más por la falta de orden interno que por las cosas que ocurren. Sepamos que todos tenemos obligaciones, el punto es ordenarlas por prioridades. Tener en cuenta: aprender a separar las cosas.

LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Una alternativa más le dará la persona con la que comparte sus sentimientos. Comience a dar muestras de lo que siente y de lo que tiene ganas de vivir. Surge espontáneamente una propuesta de viaje. Tener en cuenta: sería un buen momento para viajar sobre todo, interiormente.

VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- No clasifique a los que lo rodean por actitudes aisladas que no hacen a la esencia de las personas. Todos tenemos cosas no tan agradables. Le avisas de una reunión a la que deberá concurrir. Tener en cuenta: sensibilizarse y buscar la profundidad.

LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Espacio que dedicará para crear. Día de inspiración en el que la calidad artística libriana puede lucirse. Le encomiendan una tarea que le gustará mucho. Posibilidad de mostrar sus dotes. Tener en cuenta: sentirnos seguros de lo que podemos dar.

ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Una clave que se revela a partir de la cual podrá manejar más hábilmente sus cosas. La seguridad de los sentimientos del otro la tendrá en los hechos venideros. Aprenda a creer. Tener en cuenta: es preferible mirar las cosas con mayor confianza, la desconfianza es una carga emotiva que desgasta y no conduce a nada.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Sospecha de alguien de su entorno laboral. Mida las cosas sin exageraciones y emociones aparte. La búsqueda de una persona parecida a usted sería incesante, trate de ser un poco más amplio. Tener en cuenta: ver el espejo de uno mismo en uno mismo para poder ver el de otro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Se comprometerá a realizar una tarea por la que lo convocan. No tema, podrá realizarla exitosamente. Sus ansias de mejorar su economía no debería ser un motivo de dolor sino de esperanza. Tener en cuenta: buscar la plasticidad en las cosas.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Felicidad compartida por respuesta que llega a la familia. Podría modificarse una situación que lo mantenía nervioso en los últimos tiempos con respecto a sus actividades. Tener en cuenta: saber que todo llega de alguna u otra manera.

PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Deberá armarse de paciencia por inconveniente que surge en el hogar. Sepamos que las cosas también se ven afectadas por el tiempo. La inquietud de un amigo lo conmoverá. Tener en cuenta: darse cuenta de la importancia que tiene la amistad.