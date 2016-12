El intendente anunció que vetará los cambios que aprobó el Concejo

El último viernes y después de una larga jornada con idas y vueltas para llegar a los consensos necesarios, el Concejo sancionó el Presupuesto municipal 2017 y las dos ordenanzas, tributaria y fiscal, que completan el sistema financiero del municipio. La oposición realizó una serie de cambios y hasta eliminó artículos relacionados con la tasa vial y la contribución especial sobre los consumidores de gas natural. Además se modificó la Tasa General de Inmuebles (TGI). Pasadas 72 horas, el intendente José Corral se refirió a estas reformas y dijo que las vetará.

"Decidieron quitarle ingresos al municipio bajando algunas tasas. Ahora, sin ingresos no se pueden hacer obras. Por ejemplo, eliminaron la tasa vial, unos pesos que se pagan cuando se compra un auto. Por este impuesto, se recaudan 20 millones de pesos del año que son muy útiles para mantener calles", afirmó el mandatario local en declaraciones a LT10. Más adelante manifestó: "Quitaron la tasa del gas que está destinada a financiar a los que no tienen este servicio en la ciudad. Esta tasa es muy justa porque los que tenemos gas natural pagamos mucho menos que los vecinos que no lo tienen. Yo voy a vetar estas reformas tributarias. No es un capricho; tenemos razones".

Al respecto, José Corral agregó: "Nosotros vamos a insistir con este pedido de endeudamiento de 300 millones de pesos. Los vecinos de Colastiné pagarían el ciento por ciento de las obras y la infraestructura para Interpuertos se salda con la venta de los lotes. Esperemos que los concejales comprendan y la aprueben antes de fin de año, para no perder enero y febrero".

Sobre la eliminación de la tasa de mantenimiento de la red vial y la contribución especial sobre los consumos de gas natural, la concejala del FPCyS-UCR, Adriana Molina, se mostró en contra ya que consideró que se traduce en "dejar de percibir fondos que se destinan íntegramente a financiar el mantenimiento, conservación, señalización, modificación y mejoramiento de todo el trazado que integra la red vial". Después dijo: "Hay que tener en cuenta que son herramientas que no solo se le quitan al intendente sino fundamentalmente son recursos que se les sacan a los vecinos".





Según el oficialismo, el monto total de recursos que se dejarían de percibir el año próximo al sacar estos dos impuestos y al reducir la alícuota de la TGI es de 50.836.372 pesos. "Con ese dinero, lo que se verá afectado son obras de mantenimiento y de mejoramiento de la infraestructura urbana que solo perjudicará la calidad de vida de los vecinos. Con la tasa del gas, por ejemplo, se pudieron realizar 2.000 conexiones domiciliarias de gas natural en solo tres años. Hoy sin ella será mucho más difícil continuar con los trabajos de extensión", explicó el concejal del FPCyS-UCR, Mariano Cejas.





Por otro lado, los concejales de la oposición prefirieron ser cautos antes de emitir una opinión y sobre todo esperar que ingrese el veto y ver cuáles fueron las observaciones del intendente. "Vamos a esperar, no queremos polemizar. Entendemos que si quiere dialogar no es que venga y hable solo él (José Corral) de lo que quiere, si quiere el consenso y respeta el Concejo, tiene que aceptar lo que nosotros decidimos. De todas maneras, no nos vamos a anticipar hasta no ver los fundamentos del veto", manifestó Juan José Saleme, del PJ-Santa Fe es una Sola. Y en esta línea agregó: "Va a ser difícil relacionarse con el intendente porque si cada vez que votemos algo lo va a rechazar, se complica. Esta fue la primera ordenanza y ya la vetó. Eso nos alarma porque parece que el intendente no es una persona de diálogo".

Por último, Marcela Aeberhard, del PJ-Mejor Santa Fe, una de las propulsoras de eliminar la tasa vial, expresó su visión sobre este veto y dijo al respecto: "Vamos a hacer todo lo posible para que esto no quede sujeto al veto. Lo veo inconducente porque eliminamos el capítulo donde estaba este impuesto, entonces va a tener que mandar otro proyecto para volver a crear una tasa nueva. En los otros casos podrá modificar alícuotas, pero no en lo otro. Seguimos sosteniendo que es un impuesto injusto, por eso lo sacamos", expresó y antes de finalizar manifestó de una manera muy dura: "Creo que el veto es una falta de respeto a la labor de los concejales, que nos hemos esmerado mucho desde la oposición por ser lo más responsable y rigurosos posibles para que el presupuesto sea real y no ficticio".