El intendente invitó a los vecinos a sumarse a la campaña "No más bolsas plásticas"

A partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 12.303, que establece el mes de marzo como plazo para la entrega de bolsas plásticas, el Gobierno de la Ciudad la semana pasada lanzó una campaña de concientización en medios de comunicación, supermercados y comercios locales. El intendente José Corral se sumó este domingo, y mientras realizaba sus compras en el Mercado Norte invitó a los vecinos a participar de la iniciativa.





"Venimos hace algunos años trabajando con la Caja Ecológica y otras herramientas que nos ha permitido reducir la cantidad de bolsas, pero debemos ir a una eliminación de este tipo de bolsas que contamina. Por eso, lo que el Concejo Municipal ha resuelto por un mensaje que enviamos, es que a partir del primero de marzo los supermercados no entreguen bolsas de polietileno. Va a haber una bolsa de polímero degradable y los supermercados van a ofrecer esta alternativa", detalló Corral.





El mandatario señaló que los santafesinos estamos mostrando hace un tiempo un cambio cultural a la hora de hacer los mandados. En este sentido sostuvo: "Cuando las cosas se hacen bien y los vecinos son convocados a una tarea que da resultado, hay una muy buena respuesta y nos acompañan. Todos quieren colaborar con tener una ciudad mejor".





Ciudad verde

La iniciativa apunta a modificar los hábitos de los santafesinos, reduciendo el uso de bolsitas no biodegradables y su reemplazo por medios alternativos y amigables con el medio ambiente. "Lo mejor es la bolsa reciclable y el carrito, que además permite ir varias cuadras y no tener que cargar con el peso. Pero la bolsa reciclable también, como lo hacíamos antes con las bolsas de los mandados, es una manera de no alterar el ambiente", dijo Corral.





El intendente estuvo acompañado en la charla con los vecinos por la "señora de la bolsa", que después de jugar pan y queso o pulseada china con la gente, regalaba bolsas reutilizables. "Queremos una ciudad verde con mucho arbolado; con tratamiento de los residuos ordenado y reciclado en buena parte; y con un relleno sanitario como lo tenemos, uno de los mejores del país. Pero tenemos mucho por hacer para reducir al mínimo el uso de bolsas plásticas", indicó Corral.





Residuos y bolsas

Además del cambio cultural que implica ir a hacer las compras con el changuito o el bolso, la reducción del uso de bolsas plásticas también busca que cada uno de los vecinos se haga más responsable en el tratamiento de los residuos urbanos, buscando que gestione la cantidad de elementos desechables que genera.

Hoy, por la cantidad de bolsas en uso, diariamente se sacan los residuos a la calle sin ningún tipo de control por parte de los vecinos, arrojando incluso bolsas vacías dentro de la propia basura. A partir de la medida que se implementará en los próximos días y al no entregarse más gratuitamente, llevará a un uso más racional, teniendo en cuenta que las bolsas de polímero vegetal, serán de mayor tamaño y resistencia.

Cabe señalar que desde el Gobierno de la Ciudad, se promueven acciones que apuntan a un tratamiento más eficiente de los residuos, como son la reducción y separación de la basura y la producción del compost domiciliario. Esto, junto a otras estrategias, produce una mejora sustancial de la ciudad en materia ambiental, reduciendo además el costo de deposición de los residuos y minimizando la cantidad de materiales que se derivan al Relleno Sanitario, protegiendo de esta manera el aire, el suelo y el agua.