El intendente vetará las reformas tributarias que aprobó el Concejo

El Intendente José Corral se refirió a las reformas tributarias que aprobó el concejo Municipal y dijo que las vetará.

El cuerpo legislativo local avaló este viernes por unanimidad el Presupuesto para el próximo año y sancionaron las ordenanzas tributaria y fiscal con varias modificaciones. No autorizaron el endeudamiento por 300 millones de pesos.

"Decidieron quitarle ingresos al municipio bajando algunas tasas. Ahora, sin ingresos no se pueden hacer obras. Por ejemplo, eliminaron la tasa vial, unos pesos que se pagan cuando se compra un auto. Por este impuesto, se recaudan 20 millones de pesos del año que son muy útiles para mantener calles", manifestó al respecto esta mañana el Intendente en diálogo con LT10.

En este sentido, Corral sostuvo que "quitaron la tasa del gas que está destinada a financiar a los que no tienen gas natural. Esta tasa es muy justa porque los que tenemos gas natural pagamos mucho menos que los vecinos que no lo tienen. Yo voy a vetar estas reformas tributarias. No es un capricho; tenemos razones", afirmó.

Si bien el Intendente tiene la potestad de vetarlas de manera total o parcial, es necesario aclarar que con el ejercicio 2016 se vence el presupuesto aprobado el año pasado y por ende también las actuales normativas tributaria y fiscal. Es decir que si las rechaza, se queda sin estas herramientas. Por eso deberá consensuar con los concejales o aceptar lo que aprobaron este viernes.





Insistirá con el pedido de endeudamiento

En la última sesión del Concejo , no se autorizó el pedido de endeudamiento por 300 millones de pesos para nuevas obras. "Esto nos iba a permitir rápidamente con obras que en su mayoría los beneficiados nos iban a devolver. Estamos hablando de las conexiones domiciliarias de gas de Colastiné Norte, la remodelación de la peatonal y las obras de infraestructura de interpuerto", explicó el Intendente.

Al respecto, agregó: "Nosotros vamos a insistir con este pedido de endeudamiento de 300 millones de pesos. Los vecinos de Colastiné pagarían el 100% de las obras y las obras de Interpuerto se paga con la compra de los lotes. Son inversiones que generan mucho empleo en la ciudad. Esperemos que los concejales comprendan y la aprueben antes de fin de año, para no perder enero y febrero", finalizó.