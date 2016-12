El jueves no habrá combustibles por un paro de los trabajadores de estaciones

El fin de año se presenta con medidas de fuerza que dejarían sin expendio de combustibles los últimos dos días hábiles del año. El jueves habrá paro de trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos; en tanto jueves y viernes, como ya anticipó UNO la semana anterior, los dueños de estaciones de servicio no abrirían sus puertas, por un conflicto respecto de la recolección de residuos que mantienen con el municipio santafesino.





En diálogo con Diario UNO, Javier Seco, titular de la delegación Santa Fe del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos, señaló que la decisión de parar fue tomada debido a que "numerosas estaciones de servicio, fundamentalmente del interior de la provincia (nucleadas en la Cámara de Estaciones de Servicio del Interior), están llevando adelante medidas de suspensiones de trabajadores, adelanto de vacaciones y pago de sueldo en dos veces".





"Es una cosa que como gremio no vamos a permitir, por eso la semana pasada, el sindicato hizo una presentación ante el Ministerio de Trabajo en resguardo de los puestos de trabajo de los compañeros", advirtió. Seco indicó que el principal motivo por el que se están produciendo suspensiones y despidos es la pérdida de rentabilidad que genera la venta directa de combustible mayorista en los campos.

"El sindicato hizo una presentación ante el Ministerio de Trabajo en resguardo de los puestos de trabajo de los compañeros" - Javier Seco, Sindicato Obreros Estaciones





"Eso reduce la venta en las estaciones de servicio de las zonas rurales. Tenemos un volumen de alrededor de 7.000 empleados en toda la provincia, y hay que velar por los compañeros del interior que en este caso son los más perjudicados", expresó.

Si bien el inconveniente puntual no afecta a todas las estaciones por igual, y en la ciudad de Santa Fe "no se ha notado este tipo de problemas", el sindicalista reflejó que las localidades más chicas de la provincia, que dependen del agro, han visto muy comprometida su actividad.





"Lo que afecta es la venta a granel de particulares que en sus camiones van y venden en los campos, y antes la gente venía y compraba en las estaciones de servicios", remarcó.





En esa línea, manifestó que de no revertirse la situación, el paro del jueves está firme. Sin embargo, comentó que este martes habría una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo para tratar de destrabar la situación y evitar la medida de fuerza.





Desde el empresariado

En diálogo con Diario UNO, Ricardo Bértola, directivo de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Santa Fe, se refirió al paro dispuesto por los empleados y sostuvo que es una situación que está vinculada con la rentabilidad del sector y el aumento de tributos que los trabajadores, junto con los empresarios, ya habían advertido a principios de año.





"Esto acarrea bastante dinero a las estaciones y es perjudicial para la actividad y, por ende, los puestos de trabajo. Estuvimos trabajando durante todo el año, intentando hacerle ver al gobierno de bajar las alícuotas a las estaciones de servicio. Entre idas y venidas, ya estamos hace un año, y en algunas estaciones de servicio de localidades chicas, hubo despidos y algunas suspensiones, y se tomó esta medida ante la falta de una respuesta favorable hacia los expendedores. Se toma esta medida en virtud de resguardar las fuentes de trabajo", expresó.





En esa línea, contó que los trabajadores instaron a los empresarios a firmar un "pacto de no despidos", pero que desde la Cámara no se puede realizar un acuerdo de estas características, porque esas son decisiones que toma cada empresa. "No nos podemos meter en el bolsillo de cada empresario, y no podemos firmar un acuerdo de no echar a nadie y, por este motivo, el sindicato tomó esta medida de fuerza", manifestó.

Sobre el paro empresario

El jueves pasado, los dueños de estaciones de servicio de la ciudad, anunciaron un paro de 48 horas, que se plasmará jueves y viernes de esta semana. La medida es por un contrapunto con el municipio respecto de la recolección de residuos en las estaciones que cuentan con expendio de bebidas y comidas.





De acuerdo a lo que plantea el Ejecutivo, en virtud de la ordenanza 11.917, los estacioneros deberían contratar un servicio especial de recolección de residuos y los empresarios se niegan a hacerlo porque esgrimen que el volumen de basura que generan no supera el medio metro cúbico.

Según adelantó Bértola, este martes por la tarde habrá una nueva reunión con funcionarios del municipio para intentar llegar a un acuerdo respecto del conflicto planteado en estaciones con servicio gastronómico.

"A las 6.30 de la tarde tenemos un encuentro con el municipio, para saber cuál es la respuesta de nuestro reclamo. Luego, se llamará a una reunión de comisión directiva con los asociados y allí se decidirá cuáles son las acciones a seguir", informó.