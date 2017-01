El mal momento de Amalia

Amalia Granata vive un delicado momento personal debido al sorpresivo fallecimiento de Germán Sívori, esposo de Natalia, su hermana, quien murió a los 44 años debido a un infarto.





La periodista se encontraba de vacaciones en Punta del Este junto a su pareja Leo Squarzon y Roque, el hijo recién nacido que tuvieron juntos y aún no había logrado viajar hacia Rosario para star cerca de su familia.





Este miércoles, En declaraciones a su ciclo radial Granata al 1300 (Radio La Salada) se refirió al delicado momento familiar que atraviesa. "No sé bien que es lo que pasó, lo que hablé fue con mi sobrino y Uma. Ahora le están haciendo una autopsia para saber qué pasó. Quizás pudo haber sido algo de estrés. Mi hermana lo encontró en el baño. No sé si se descompuso, al principio me dijeron que se había ahogado con el vómito. No quise preguntar tanto", aseguró Amalia desde Punta del Este.





"Estuve todo el día para conseguir pasajes y tratar de volver. Estoy en otro país y no puedo hacer mucho desde acá. No hay a Rosario directo, lo que conseguía era vía Ezeiza con muchas escalas y compramos uno para los tres vía Colonia", aseguró.





"Lamento no poder llegar a casa a tiempo. Lo que nos pasa con Leo es que ninguno de los dos dormimos y llegar a las ocho de la noche del jueves y agarrar el auto para ir es una locura cuando no hay más nada que hacer. Cuando me enteré me iba a ir sola y Leo me decía que no podía dejar el bebé porque no sabía cuánto tiempo demoraba", relató.





Más tarde, contó cómo se enteró de la triste noticia: "Que mi sobrino me llame a las 8 de la mañana estando de vacaciones significa que algo había pasado. Me agarró de sorpresa. Es una mezcla de sensaciones y dolor", dijo.





Luego, se refirió a su hija Uma, que se encuentra en Rosario: "La llamé y estaba llorando. Volví a hablar a las horas porque una amiga se la llevó a la casa. Le expliqué la situación y le dije que estaba tratando de conseguir los pasajes. Es súper madura y me sorprende cómo los chicos lo toman de una manera mejor que los grandes", contó.





"Mi mamá está mal, se descompuso y le subió la presión. Sé que ellas están al lado y no los quiero poner más nerviosos de lo que están. No vamos a poder estar en el velorio", concluyó Amalia Granata.





PrimiciasYa