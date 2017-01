El mal momento de Paula en plena calle cuando se dirigía al teatro con su familia

Paula Chaves pasó un muy desagradable momento en Carlos Paz donde debió pedir a los gritos en plena calle que alguien llamara a una ambulancia para asistir a un amigo al que llevaba en su camioneta y quien comenzó a tener convulsiones.





El hecho se produjo cuando la conductora se dirigía en su camioneta junto a su hijo menor, Baltazar, su madre, Alejandra, su hermano, Gonzalo, y un amigo ver la obra "El quilombero", protagonizada por Nicolás Cabré.





De repente, el joven -cuyo nombre no trascendió- sufrió una descompensación y comenzó a convulsionar. Paula se bajó rápidamente del vehículo y pidió ayuda a los gritos en la calle. Tras la asistencia de la policía, el joven fue estabilizado y trasladado a una clínica.





Pedro Alfonso, el marido de Paula, brindó algunas precisiones del hecho y comentó en Desayuno América, que se emite por América, que "un amigo del hermano tuvo una descompensación. Estaban yendo a ver 'El quilombero' con la mamá de Pau. Se asustaron, después lo tuvieron que asistir, fueron a la clínica y no fue nada por suerte. Fue en la vía pública, le agarró una pequeña convulsión, después resultó que no era nada, gracias a Dios. Fue un susto, Pau se bajó a los gritos del auto pidiendo ayuda porque se asustaron. No fue más que eso", explicó el actor de la obra que Abracadabra, que también se presenta en esa ciudad serrana.