El maletín nuclear y "La Bestia", privilegios del presidente de Estados Unidos

Trump no es sólo el hombre más poderoso del mundo, sino que también tiene algunos privilegios especiales. A continuación, algunos de los que dispondrá el presidente número 45º.

• Maletín nuclear: El presidente tiene en su poder el código nuclear. Los equipos que prepararon la transición entre presidentes organizaron todo al parecer de forma que no sea necesario introducir un número muy largo. La maleta, apodada "Nuclear Football" está encadenada a la muñeca de un militar que siempre está cerca del presidente. En caso de emergencia, la maleta garantiza la comunicación con la cúpula militar o el Departamento deDefensa y confirma la identidad del hombre más poderoso del mundo. El presidente debe llevar consigo los códigos de identificación en una tarjeta de plástico, bautizada como "biscuit" (galleta).

• Air Force One: Trump voló hasta ahora exclusivamente con su avión privado, pero ahora tendrá a su disposición el avión del presidente estadounidense, el "Air Force One", aunque no se mostró muy entusiasmado por el aparato. "Marine One" es el nombre el helicóptero del que también dispone.

•Casa Blanca: El 1600 de la Pennsylvania Avenue es la primera dirección de EEUU y desde hace más de 200 años es la sede y residencia del presidente. En el ala oeste (West Wing) se encuentra la oficina presidencia creada en 1909, el famoso Despacho Oval. En todo el complejo trabajan unas 470 personas. Las 132 habitaciones en un total de seis plantas incluyen 35 cuartos de baño y aseos, ocho tramos de escaleras y tres ascensores. En la planta alta está la residencia privada de la familia del presidente.

•"The Beast"(La Bestia): Circulan muchos mitos sobre elCadillac del presidente, del que hay sin embargo muy pocos datos oficiales por motivos de seguridad. Con un peso estimado de entre cinco y ocho toneladas la limusina es tan pesada como una camioneta. Lleva la matrícula con el número 1 de EEUU y con frecuencia el estandarte del presidente. Mide casi siete metros y está acorazado con carbono y titanio. El interior puede cerrarse herméticamente en caso de necesidad y recibir oxígeno al mismo tiempo. Sus ocho cilindros tienen 1.000 caballos.