El Matador bancó a Brian Sarmiento

Todo parecía haber quedado allí pero el Matador tomó partido y respaldó al jugador no sólo con palabras: "Tamo activo y tamo vivo, vamos todavía, no le aflojes hermano, yo te lo hago tipo cuartetazo, porque de otra manera no lo sé. Vos seguí para adelante Brian, no les perdones, el baile es lo mejor que hay... Alegría", dijo al tiempo que intentaba ejecutar el clásico bailecito, lo que sorprendió a más de uno.