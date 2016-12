El MPA alcanzó estándares internacionales de individualización de autores de homicidios

En casi tres años de trabajo, el MPA logró alcanzar los estándares internacionales de individualización de autores de homicidios. Según datos incluidos en el Informe de Homicidios 2015 que realiza la institución junto a los ministerios de Salud y Seguridad de la provincia, en el 63,7% de los homicidios ocurridos en 2014 fue identificado formalmente al menos una persona como presunto autor de la muerte violenta.

El 63,7% promedio de individualización formal en homicidios logrado en toda la provincia de Santa Fe es comparable con lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (United States Department of Justice) denomina "tasa de esclarecimiento". En el informe "Tendencias de homicidios en Estados Unidos, 1980-2008" (Homicide Trends in the United States, 1980-2008") publicado en 2011, se detalla que fueron esclarecidos el 64% de los homicidios cometidos en 2008.