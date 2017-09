Atacaron con ácido a cuatro turistas estadounidenses en Marsella

Un grupo de jóvenes turistas estadounidenses fueron atacadas con ácido este domingo en Marsella y la agresora fue arrestada, informaron las autoridades. Las cuatro víctimas, todas de poco más de 20 años, fueron hospitalizadas, dos de ellas por shock.





La Fiscalía de Marsella indicó que el ataque ocurrió en la Saint Charles, la estación central de trenes de la ciudad. Dos de las turistas resultaron heridas en el rostro y otra al parecer tiene el ojo lastimado, dijo una portavoz de esa dependencia. Las jóvenes estaban en el lugar para tomar un tren con dirección a París.





La presunta agresora, una mujer de 41 años, fue detenida, dijo la portavoz, que pidió no ser identificada. No se divulgaron de inmediato las localidades de origen de las turistas.





La vocera aclaró que la sospechosa no realizó ninguna manifestación relacionada al terrorismo durante su aparición, y no hay por el momento un vínculo claro que indique un atentado, aunque subrayó que no se destaca ninguna teoría en esta parte de la investigación.





Marsella es una ciudad sobre la costa del sur de Francia, más cercana a Barcelona que a París.