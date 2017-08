El gobierno de EEUU confirma "ataque acústico" a empleados de su embajada en La Habana

"Podemos confirmar que 16 miembros de la comunidad de la embajada han sufrido algún tipo de síntoma, y han sido tratados en Cuba y EEUU", señaló Heather Nauert, la vocera del Departamento de Estado, en una conferencia de prensa. Nauert evitó explayarse sobre la condición médica de estos estadounidenses, pese a que la cadena CBS ya había adelantado esta semana que varios diplomáticos estadounidenses y canadienses en Cuba pudieron sufrir daños cerebrales debido al extraño "ataque acústico".





Además, la vocera agregó que "algunas" de estas personas todavía están en Cuba mientras "otras" regresaron a Estados Unidos. "Consideramos la situación como extremadamente seria. No conocemos quién es el responsable; la investigación está en marcha", afirmó Nauert.





Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, se limitó a señalar que el presidente Donald Trump fue informado de los incidentes, consignaron las agencias EFE y DPA. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Gobierno cubano están investigando el hecho, que según el Departamento de Estado tuvieron lugar a finales de 2016.





El Gobierno estadounidense no quiso confirmar los informes de prensa que apuntan a que los diplomáticos fueron víctimas de un "ataque acústico" con "dispositivos de sonido" que les habrían hecho perder capacidad auditiva. Aunque Washington no culpa por ahora al Gobierno cubano de causar el incidente, sí decidió expulsar en mayo a dos diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington por considerar que La Habana no cumplió adecuadamente su obligación de proteger al personal estadounidense en la isla.







Estados Unidos y Cuba retomaron relaciones diplomáticas en julio de 2015 tras más de 50 años con ellas rotas, en el marco de la política de acercamiento del presidente Barack Obama, quien visitó la isla.

