Hoy se celebra el Día Internacional del Beso

Esta celebración popular parece tener su origen en un concurso de records que tuvo lugar en Pattaya, Tailandia, en 2013, en el que, buscando el beso más largo del mundo, el equipo acabó premiando a una pareja que mantuvo sus labios unidos durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.





Aunque los responsables de los Récord Guinness todavía no se han manifestado al respecto y su beso no está verificado como tal, la pareja tailandesa se llevó un buen pellizco por aguantar tanto tiempo: unos 3.300 dólares, es decir, algo más de 3.100 euros; y dos anillos de diamantes. No era la primera vez que estos dos enamorados ponían a prueba su amor en este concurso, siendo también los indiscutibles ganadores de 2011, tras más de 46 horas pegados.