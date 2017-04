La investigación de los Panamá Papers se alzó con un premio Pulitzer

Los escritores Colson Whitehead, Tyehimba Jess y Matthew Desmond resultaron ganadores de los premios Pulitzer 2017 en las categorías de ficción, poesía y no ficción, respectivamente, mientras que en periodismo se distinguió la investigación de los Panamá Papers y el diario The New York Times fue el medio más galardonado.

La investigación que sacó a la luz el escándalo de los Panamá Papers —los documentos sobre cuentas en paraísos fiscales que alcanzaron a políticos, empresarios y accionistas de más de 70 países—, fue premiada en la categoría Periodismo Explicativo, que distinguió a más de 300 periodistas nucleados en el Consorcio Internacional de Investigación.

En una nueva edición del Pulitzer, que entrega la Universidad de Columbia y premia al periodismo, las letras y la música estadounidenses, la novela "El ferrocarril subterráneo" de Colson Whitehead fue elegida como mejor obra de Ficción con una historia protagonizada por una esclava que escapa de un ingenio algodonero, dando lugar así a una trama que "combina la violencia de la esclavitud y el drama de escapar en un mito que habla de la América contemporánea", destacan los organizadores.

En poesía, Tyehimba Jess fue elegido por su libro "Olio", mientras que en No ficción el premio recayó en "Expulsados: pobreza y beneficio en la ciudad americana", trabajo de Matthew Desmond en el que construye un relato de primera mano sobre ocho familias que están al borde de perderlo todo por las especulaciones en el mercado inmobiliario.

En el rubro periodístico, que se otorga desde 1917, The New York Times fue el medio que más premios se llevó, pues se alzó con el mejor reportaje especial; la mejor cobertura internacional por un trabajo sobre el presidente ruso y su proyección de poder internacional; y la mejor fotografí­a de noticias de último momento.

Esta última terna fue para Daniel Berehulak. Una vez más el fotógrafo radicado en Ciudad de México volvió a ganar un Pulitzer (en 2015 recibió uno por una serie sobre la epidemia del Ébola en África), esta vez con un retrato impactante e inquietante sobre la lucha contra las drogas en las islas Filipinas.

En tanto que este año en la disciplina de reportaje fotográfico el ganador fue E. Jason Wambsgans por un potente ensayo en blanco y negro sobre un niño de diez años baleado en un tiroteo en Chicago.

Las 21 categorías (divididas en Letras, Drama, Música y Periodismo) dejaron dos finalistas en cada disciplina. Otros premiados fueron: en Investigación Periodística, Eric Eyre del diario Charleston Gazette-Mail; en Dibujo Editorial, Jim Morin del Miami Herald; y en Crítica el elegido fue el crítico de teatro Hilton Als, de la revista New Yorker.