Terremoto político: condenan a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da SIlva fue condenado hoy a 9 años y medio de prisión bajo el cargo de corrupción y lavado de dinero por el juez Sergio Moro, en la sentencia más impactante de la Operación Lava Jato, que puede inhabilitar la eventual candidatura para 2018 del líder del Partido de los Trabajadores, quien sin embargo permanecerá en libertad mientras el fallo no sea confirmado en segunda instancia.





Moro encontró a Lula culpable de recibir el equivalente a 700.000 dólares en un departamento ubicado en el balneario de Guarujá por parte de Leo Pinheiro, socio de la constructora OAS, condenado por ser encontrado el corruptor del ex mandatario. La sentencia tiene un impacto político inédito ya que Lula fue el primer ex presidente condenado por corrupción, llegó 15 horas después de aprobada la polémica reforma laboral y se produce en medio de la discusión en la Cámara de Diputados que puede suspender por seis meses del cargo al gobernante actual, Michel Temer.





En Brasil, el juez federal de primera instancia no investiga, sino que lo hace el Ministerio Público, pero tiene condiciones de emitir sentencia sin necesidad de elevar a otra instancia para hacer un juicio oral. La sentencia de Moro, que también condena a Lula a no ocupar cargos públicos por 18 años, estará en suspenso hasta que se expida el tribunal 4 de Porto Alegre: si se confirma, el ex presidente será inhabilitado para participar de las elecciones de 2018, para las cuales es favorito, y es probable que pueda ser detenido.





"Es un atentado contra la democracia", dijo en un comunicado la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann. "Es un absurdo jurídico condenar sin pruebas" y una "sentencia que hiere a la demoracia y avergüenza al país", opinó por su parte DIlma Rousseff, sucesora de Lula y destituida el año pasado por violar la ley de responsablidad fiscal. El ex presidente había dicho que cualquier condena en su contra "sería parte de una acción política" por parte de Moro. El magistrado, a quien Lula denunció por persecución ante el comité de Derechos Humanos de la ONU, escribió que existe una "culpabilidad elevada" del ex presidente.





Lava Jato

Lula afronta al menos cinco procesos por la megacausa Lava Jato. Tres de ellos están vinculados directamente con la megainvestigación sobre corrupción política, mientras que otros dos son ramificaciones de la causa. El magistrado entendió que el apartamento, a nombre de la OAS, era en realidad destinado a Lula, como parte del dinero que el Partido de los Trabajadores (PT) recibió supuestamente de las empresas como aportes ilegales de campaña o sobornos. "La responsabilidad de un presidente de la República es enorme y por eso también su culpabilidad cuando comete delitos", sostuvo el magistrado de Curitiba, capital del estado sureño de Paraná.





"Se está cometiendo la continuación del golpe que derrocó a Dilma Rousseff, que es inhabilitar a Lula para 2018", dijo el senador Lindberg Farias, quien recordó que el ex presidente (2003-2010) lidera las encuestas para las próximas elecciones generales. Enfrente de la sede judicial de Curitiba, donde trabaja Moro, unas decenas de personas vestidas de verdeamarillo festejaban la decisión con pancartas "En Moro confiamos. Lula en la cárcel".





Rousseff, por su parte, dijo que la condena a Lula "carece de pruebas y es un escarnio, un absurdo jurídico que avergüenza a Brasil". "Lula sufre una persecución sin cuartel. No podemos aceptar este Estado de Excepción", sostuvo la ex mandataria destituida el año pasado. La sentencia cayó pesada en la izquierda brasielña, sobre todo porque llegó 15 horas después de que el Senado aprobara la reforma laboral, uno de los principales planes de ajuste de la coalición que sustenta a Temer.





El presidente, en tanto, estaba siendo sometido a análisis en la comisión de Diputados que trata la denuncia por corrupción hecha por el fiscal general en su contra. La comisión debe analizar hasta el viernes la denuncia y elevarla al pleno. Con apoyo de dos tercios de la cámara baja, Temer será suspendido por seis meses y asumirá si es el caso Rodrigo Maia, titular de Diputados. Temer, festejando la aprobación de la reforma laboral, dijo que toma "medidas populares a largo plazo, sin el aplauso de la actualidad".





Repercusiones

El mercado financiero celebró la condena a Lula, según informó el canal de noticias GloboNews, al afirmar que antes de las 14 -hora de la sentencia- el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo avanzaba 0,017 y se fue a 1,47%, con las acciones de Petrobras liderando un 4%; mientras que el dólar caía a 3,20.





En la sentencia, Moro confiscó el inmueble en cuestión y no vinculó directamente a Lula con el fraude en algún contrato de Petrobras, sino que lo ubicó dentro del sistema de distribución de sobornos que según él se había institucionalizado a partir de 2003 en la estatal Petrobras, con dinero recaudado de las constructoras por el ex tesorero del PT Joao Vaccarni Neto. Moro absolvió a Lula de otro delito conexo a la causa, como la donación que hizo OAS para guardar en galpones las toneladas de regalos presidenciales que según la ley cada mandatario debe cuidar en forma individual una vez dejada la presidencia. Lula en su defensa admitió que era amigo de Pinheiro pero que desistió de comprar el inmueble luego de visitarlo y que la idea inicial de adquirirlo había sido de su esposa, la fallecida Marisa Leticia Rocco.





La denuncia inicial de la fiscalía colocaba a Lula como cerebro de la red de sobornos, pero este punto no fue confirmado por Moro en su condena de 238 páginas. "La condena no le trae a este juzgador cualquier satisfacción personal, por el contrario. Es lamentable que un ex presidente de la república sea condenado criminalmente", escribió Moro, quien recordó que "prevalece el dictado que dice ''no importa cuan alto usted se encuentre, porque la ley está por encima de usted.