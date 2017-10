"Todos van a morir hoy", fue la advertencia de una mujer antes del ataque en Las Vegas

Unos 45 minutos antes de la masacre, una mujer en medio del gentío que participaba del concierto de música en Las Vegas, de repente comenzó a gritar. "¡They're all around...You're all going to fucking die today!" (Están todos alrededor. Todos van a fucking morir hoy). La misteriosa advertencia ocurrió exactamente antes de que Stephen Paddock abriera fuego contra la multitud.





La mujer fue descripta por los testigos como hispana de unos 50 años. Ella y su compañero de sexo masculino fueron escoltados fuera del predio donde se llevaba a cabo el "Route 91Harvest", festival de música country, porque estaban asustando al público.





Menos de una hora más tarde, los disparos de armas automáticas salpicaron a la multitud, dejaron un baño de sangre y provocaron al menos 50 muertos y 200 heridos.

"Había una señora que llegó corriendo detrás de nosotros en el concierto y empezó a jugar con el pelo de la gente, actuando como loca y nos dijo que todos íbamos a morir", relató al Daily Mail Brianna Hendricks, que estaba en Las Vegas festejando su cumpleaños de 21.

"Ella sabía lo que estaba a punto de suceder. Ella y su novio que también era hispano. Parecía que nos estaba advirtiendo lo que iba a pasar, o que ella era parte y nos estaba avisando porque sabía que íbamos a morir. Fue muy aterrador", contó la joven.

La policía le tomó declaración a Brianna, pero no está claro si la misteriosa mujer sabía lo que sucedería o si fue una coincidencia.