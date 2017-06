Tres hombres se casaron legalmente en Colombia: así es la primera trieja de Latinoamérica

El pasado 3 de junio, en la Notaría Sexta de la ciudad de Medellín, a las 10 de la mañana, Manuel José Bermúdez, Víctor Hugo Prada y John Alejandro Rodríguez dijeron "sí, sí quiero".

Y así formaron legalmente la primera unión poliamorosa de Colombia. "Constitución de régimen patrimonial de trieja", se lee en el documento público.

"Jurídicamente eso tiene tres significados: el primero es que sí constituyen una familia, el segundo es que si uno de ellos se va mañana, hay que hacer una separación de bienes y el último es que si alguno de los tres fallece, luego de mínimo cinco años de convivencia, los otros quedan pensionados, porque en Colombia se admite la pensión compartida entre varias personas", le explicó a CNN en Español Germán Humberto Rincón Perfetti, el abogado que estuvo detrás de esta unión entre tres hombres.

"El documento es de mi creación, hice una mixtura de argumentos del derecho internacional, de derecho constitucional y derecho interno colombiano, y así lo planteé ante el notario, que dijo que legalmente estaba tan bien hecho que no podía negarse a firmarlo", agrega.

Cuatro hombres que se quieren

El asedio de los medios en los últimos días los tomó a todos por sorpresa. De hecho, querían que su unión en la notaría fuera lo más discreta posible, que pasara desapercibida. Solo los acompañaron cuatro amigas, que son las madrinas y también sirvieron de testigos.

Cuatro, porque originalmente esta familia poliamorosa no iba a estar constituida solo por Manuel, comunicador social y periodista y profesor de la Universidad de Antioquia; Víctor, estudiante de Arte Dramático, y Alejandro, licenciado en educación física y bailarín. Con ellos también vivía Alex Esnéider Zabala, quien falleció hace tres años por un cáncer.

Y en homenaje a él, y porque quieren celebrar su matrimonio en un acto público que también sea algo cultural y artístico, están planeando una ceremonia en un lugar abierto de Medellín.

"El 3 de junio firmamos el documento que nos constituye como familia y solo nos tomamos un café con nuestras madrinas. Ahora planeamos una ceremonia artística, con los grupos de danza en los que baila Alejo y bailo yo", le cuenta a CNN en Español Prada, el menor de esta trieja.

"No queremos encerrarnos, queremos que sea un acto público, en plaza abierta y con cultura de por medio, para decirle a la gente que no nos traiga regalos, porque además con lo que tenemos en la casa estamos bien. Que su regalo sea pensar esta sociedad de una forma distinta. Con eso tenemos", complementa el mayor, Bermúdez.

Una amiga violonchelista tocará la marcha nupcial mientras entran todos, incluido el dummy de Zabala.





Pioneros

Para Manuel y Alejandro –que se niegan a dar su edad, solo Víctor la revela (tiene 23 años)– esto de ser pioneros no es nuevo.





El 3 de noviembre del 2000, fueron la primera pareja homosexual en unirse legalmente en una notaría en Colombia (aunque esa vez debieron viajar a Bogotá, porque en Medellín ningún notario quiso hacerlo).





Y el 9 de mayo pasado, una jueza de Medellín falló a favor de Manuel y de Alejandro en primera instancia para que reciban la pensión compartida de su cuarto compañero. Víctor no, porque no alcanzó a convivir con Alex Esnéider los cinco años necesarios por ley para recibir la pensión de una pareja. Es la primera vez que se les reconoce a dos hombres la pensión compartida por otro hombre en Colombia, donde sí es usual que se otorgue pensión compartida a dos mujeres por un hombre.





"Si no nos hubiéramos arriesgado a casarnos en el 2000 tal vez todavía no había matrimonio homosexual legalmente en el país o se hubiera demorado mucho más. Eso abrió la puerta para que se diera la discusión. No pretendemos ser modelo para nadie, pero sí que se ponga el tema (en la agenda), porque nosotros que lo vivimos sabemos que es muy recurrente", comenta Rodríguez, que aunque dice ser el menos expresivo de los tres, confiesa que no pudo evitar llorar el 3 de junio.





"Sí, lloré. Soy lo menos expresivo del mundo y ese día se me removió absolutamente todo, no solamente era el acto de hacer la firma sino también la memoria de Alex (...) y fue todo muy rápido, entonces como que uno no logra asimilar totalmente lo que está pasando".





Poliamor

Para Rodríguez, el poliamor es "la posibilidad de amar a varias personas; incluso dentro de la misma relación hay muchos amores y afectos distintos".

poliamor.jpg



Eso implica, como los tres le contaron a CNN en Español, que la pareja que Rodríguez conforma con Bermúdez es diferente de la que conforma con Prada o la que tuvo con Zabala. Y así para el resto.