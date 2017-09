Un terremoto de 8,2 grados de magnitud sacudió el sur de México y dejó al menos 15 muertos

En la costa del Pacífico central y sur de México se mantiene además una alerta de tsunami ante la eventualidad de que se registren olas de hasta cuatro metros, por lo que se ha procedido a evacuar a las poblaciones costeras.

El sismo, el mayor registrado con sismógrafos en el último siglo, se sintió con fuerza en prácticamente la mitad del país, desde el centro hasta el sur, así como en los países centroamericanos.

En tanto, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, informó sobre la muerte de dos menores de edad, mientras que el mandatario estatal de Oaxaca, Alejandro Murat, reportó varios heridos en un hotel que se cayó en la zona del Istmo de Tehuantepec.

"Tenemos reportes de afectaciones, pero es muy prematuro para dar una cifra exacta", dijo Osorio Chong en entrevista con Milenio.

El fuerte temblor, que se sintió en la capital, fue registrado a 119 km al sur-suroeste de la localidad de Tres Picos, en el estado de Chiapas.

El Servicio Sismológico Nacional actualizó a 8,2 grados la intensidad del sismo, tras haber reportado un dato inicial de 8,4.

Sobre el tsunami, aclaró que "no representa en este momento un riesgo mayor, no se ve de una dimensión mayor".

En Ciudad de México, decenas de personas salieron a las calles tras escuchar la alerta sísmica, que advierte de la inminencia de un movimiento telúrico, según constató Infobae.

"Fue muy largo, ya hacía mucho tiempo que no sentíamos un temblor tan fuerte aquí, se empezó a mover todo yo nada más me salí", relató una habitante de la Ciudad de México a Infobae.

"Lo que sentí fue que se me movió la cama, pero no escuché nada, no sé si estaría ya dormida o no sonó, pero no, yo cuando ya estaba en la calle no se oía nada", relató otra habitante aún confundida por el impacto del sismo.





En la capital, al igual que en otras ciudades, se reportaron apagones en distintas zonas y fallas en las telecomunicaciones.