El Centro de Salud de Nuevo Horizonte fue el punto de partida para una campaña -impulsada por el Gobierno de la Ciudad- que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la descacharrización para prevenir el Dengue, Zika y Chicunguña. Durante tres días se recorrerán 16 manzanas que incluyen todo barrio Nuevo Horizonte, sectores de Cabaña Leiva, Abasto y Yapeyú.





En ese marco, el intendente José Corral se sumó a la labor que desempeña el equipo de trabajo conformados por médicos, enfermeras e integrantes de instituciones barriales que salieron casa por casa para repartir volantes, bolsas de consorcio y explicarles a los vecinos sobre la importancia de mantener limpios los patios de las casas. La acción comenzó este miércoles en el Centro de Salud para recorrer el límite Norte de la Ciudad, calle Monseñor Rodríguez. Asimismo, coordinaron que la semana próxima pasarán camiones Municipales para recolectar la basura recogida de los patios.





Vale recordar que la eliminación de cacharros o depósitos de agua que haya en los patios de las casas y en su interior es fundamental para prevenir la enfermedad ya que permite reducir los posibles criaderos de mosquitos y terminar con los huevos. Mantener los patios limpios implica un manejo adecuado de los recipientes que van a contener agua así como eliminar aquellos en desuso.





Prevenir el dengue, una decisión política

Luego de conversar con los vecinos, el secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad, Leonardo Martínez, repasó los alcances de la campaña que realiza habitualmente el Municipio: "Estamos trabajando en 16 manzanas a la redonda del Centro de Salud de Nuevo Horizonte -que es de donde provienen la mayoría de los usuarios de este espacio-. Hoy contamos con la presencia del intendente José Corral, que marca una definición y una decisión política de trabajar en todo lo que tiene que ver con la prevención del Dengue, por eso estamos recorriendo casa por casa con el equipo de salud para brindar información preventiva y pidiendo que tengan los patios limpios, que saquen todos los elementos que puedan contener agua y sean criaderos para el mosquito".





En ese sentido, Martínez recordó que el Municipio comenzó a trabajar intensamente en esta campaña en el mes de noviembre en "cinco barrios de la Ciudad que son los lugares donde meses anteriores tuvimos algún pico de casos, como fue Sargento Cabral, San Agustín, Ciudadela, Guadalupe Oeste y Candioti".





A modo de repaso, cabe señalar que de diciembre de 2015 a junio de 2016 se recibieron 220 notificaciones relacionadas con Dengue. De las cuales 90 fueron desestimadas (por criterio médico) y se realizaron 130 intervenciones focales (bloqueos). Asimismo, se recorrieron 1570 manzanas y alrededor de 10.900 hogares.





La voz de los vecinos

Al abrir la puerta de su casa, Pamela se encontró con José Corral y con los trabajadores del Centro de Salud que comenzaban la campaña de desacacharrizado por su hogar: "Recién pasó el intendente José Corral y me estuvo informando acerca de la importancia del descacharrizado. Nosotros ya estuvimos haciendo algo de limpieza en el patio. En esta época de lluvia es importante. La gente del Centro de Salud siempre nos aconseja sobre eso, pero la verdad es que no me imaginaba que venga el Intendente a la puerta de mis casa, me sorprendió gratamente".





Por otra parte, en la esquina de la casa de Pamela vive la familia De los Santos. El matrimonio y sus cuatro hijos salieron al encuentro del Intendente y del equipo de Salud. "No nos esperábamos que nos toque el timbre José Corral. Nos da mucho gusto que se preocupen por nosotros. Hace poco tuve internadas a mis hijas por un salpullido y fiebre, así que ésta presencia es muy buena. Que la gente venga y vea tu situación, es importante para nosotros y para todos los vecinos".





Con respecto a los trabajos de prevención que se realizan en el barrio, Alberto recordó que "antes de las vacaciones a los chicos les explicaron en la Escuela Gálvez qué precauciones tomar par prevenir el Dengue, así que ellos nos convencen a nosotros para sacar del patio las cosas que no usamos. Es importante que la gente tome conciencia que son sobre todos los chicos los que están más en peligro".

Para tener en cuenta

No existe vacuna contra esta enfermedad. La única forma de prevención es impedir la presencia del mosquito transmisor (Aedes aegypti) en las viviendas y cerca de ellas.





Para evitar convivir con este mosquito deben eliminarse los sitios con agua limpia estancada, porque allí coloca sus huevos. En caso de viajar a zonas de riesgo, tomemos precauciones, utilizando repelentes. Se recomienda la limpieza de los patios, eliminando todos los recipientes artificiales que retengan agua y que no son de utilidad; por lo menos una vez por semana, eliminando la vegetación que se encuentra fuera del domicilio y evitando encharcamientos en los patios.





El mosquito utiliza recipientes artificiales que se encuentran en exteriores de las viviendas como son: cacerolas, latas, botellas, neumáticos y dentro de las viviendas; es muy común encontrar larvas en floreros y plantas acuáticas, así como en los lugares donde almacenan agua (bebederos de animales, piletas, cisternas, tanques).