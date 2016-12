El Municipio y la ANSES acercan los trámites a los vecinos del Norte de la Ciudad

La Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, realiza en nuestra ciudad un operativo especial para ofrecer asesoramiento a los vecinos que lo requieran sobre las diferentes prestaciones que ofrece el organismo nacional. En el horario de 8 a 13, la propuesta se desarrolló este miércoles en barrio Coronel Dorrego, más precisamente en la intersección de Bulevar French y Mitre.



Hasta ese lugar llegó el intendente José Corral para observar el operativo y conversar con los vecinos que se acercaron a hacer sus consultas, aprovechando esta iniciativa nacional de "Asesoramiento y Gestiones en tu Barrio", que llegó a la capital provincial. Durante la actividad, estuvo presente el Director Regional Litoral de la ANSES, Sebastián Mastropaolo.



En diálogo con la prensa, José Corral señaló: "El Municipio y la ANSES llevamos adelante un trabajo conjunto, no sólo para atender en las mejores condiciones en las oficinas permanentes de la ciudad, sino también, llegando a diferentes barrios con estas oficinas móviles y particularmente en el Norte", destacó el mandatario local, a la vez que recordó que "nuestra preocupación es poder estar cerca de los vecinos, en este caso, de Coronel Dorrego y sobre esta avenida French, una conexión Este-Oeste tan importante que ,además, ha cambiado el barrio junto al Jardín Municipal, y las demás obras que estamos llevado adelante".





Cerca de los vecinos

Sobre el operativo, José Corral contó que desde el Municipio "fuimos avisando a los vecinos y un número muy importante se acercó a hacer diferentes trámites vinculados con el Plan Progresar, la Asignación Universal por Hijos, y las demás prestaciones que tiene ANSES". Además -resaltó- el mandatario "estar cerca siempre es una comodidad para los vecinos".



Entre algunos de los trámites y servicios que pueden consultar los vecinos, se encuentra el seguimiento de expedientes y trámites iniciados, consulta e información sobre la Ley de Reparación Histórica, calendario de pagos de Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo, por embarazo, Plan Progresar, jubilaciones y pensiones. Asimismo, se puede obtener asesoramiento sobre prestaciones y servicios y gestión de clave de seguridad social.



Asimismo, el intendente José Corral indicó que con el operativo "vamos a continuar trabajando en el Polideportivo La Tablada, para que también los vecinos de todos los barrios del Noroeste tengan la Oficina más cerca para poder hacer estos trámites". Cabe señalar que el jueves, en el horario de 8 a 13, el operativo se traslada -junto a la Oficina Móvil del Gobierno de la Ciudad- al Polideportivo La Tablada, ubicado en Teniente Loza 6970, sede del Distrito Noroeste.



Satisfacción y cercanía

Uno a uno los vecinos se fueron acercando y transmitiendo de boca en boca la presencia de la Oficina Móvil en el barrio. Mercedes es jubilada, vive a pocos metros, sobre calle Mitre y aprovechó el servicio. "Hace rato que mi marido tiene un problema con la jubilación y tenía que ir a ANSES, pero como trabaja no puede. Así que esto me vino como anillo al dedo. Los chicos ya me dijeron dónde tiene que ir, qué tiene que llevar y todo lo que tiene que hacer. Así que estoy satisfecha" contó mientras esperaba a su vecina que también hacía consultas.



Por su parte, Ana, es ama de casa y se acercó para presentar un papel de la cuenta bancaria de su marido para poder cobrar las Asignaciones Familiares de sus hijos. "Él está trabajando y no puede, además yo estoy embarazada, y con estos calores y con los chicos en casa que están de vacaciones, se complica para salir. Así que cuando me enteré, me vine para hacer el trámite. Sin dudas, tenerlos más cerca y a mano, es mucho menos trastorno que ir hasta el centro. Esto es un beneficio" subrayó, antes de volver a su casa y después de haber podido realizar sus gestiones.