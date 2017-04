El padre Ignacio se prepara para la misa del Vía Crucis

El Padre Ignacio llegó a la parroquia Natividad del Señor, donde está noche celebrará la misa del Vía Crucis, y agradeció a los fieles que lo acompañan cada año y que lo hacen sentir con su asistencia masiva cada Viernes Santo que su obra es importante y reconfortante para la feligresía.





"Me siente útil, Dios me dio la gracia de compartir mi vida con los demás, me siento realizado en la vida", comentó el sacerdote en declaraciones a los medios que lo esperaban en barrio Rucci, donde se espera que esta noche se congreguen unas 300 mil personas para tomar parte del Vía Crucis.