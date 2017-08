Una mujer fue acusada de privación ilegítima de libertad en perjuicio de su hija de 13 años, a la que encadenó a una cama para que no se escapara de su casa, tras una discusión que ambas mantuvieron en la localidad cordobesa de Cosquín, informó hoy el Ministerio Público Fiscal.





El fiscal de Instrucción de Cosquín, Martín Bertone, imputó por privación ilegítima de la libertad a una mujer mayor de edad, cuyas iniciales son M.E.A, en perjuicio de su hija de 13 años, que quedó en guarda provisoria con un familiar directo, por disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). De acuerdo con los primeros informes, la menor llamó al número de emergencias policiales 101 y manifestó "estar atada con una cadena y un candado a la cama".





La policía acudió al domicilio y comprobó que la menor estaba "atada a un tirante de la cama con una cadena que le tomaba el tobillo derecho, sin que se observaran lesiones a simple vista", indicó el MPF. La adolescente, alterada y llorando, les dijo que había discutido con su madre y que la había empujado. "Antes de irse al trabajo me dejó atada a la cama para que no me vaya a ningún lado", aseguró la adolescente.





Télam