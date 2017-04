Alicia Kirchner acusó a Cambiemos y a los docentes del "ataque planificado" anoche en su casa

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner , apuntó hoy contra "los candidatos de la obstrucción o de la destrucción" y particularmente contra la Asociación Docentes de la provincia (Adosac), el gremio mayoritario de los maestros en conflicto, como instigadores del "ataque planificado" a la residencia oficial, que terminó en incidentes esta madrugada, y advirtió que quieren su "cabeza para la campaña electoral nacional".





En declaraciones a Radio 10, luego de los incidentes ocurridos esta madrugada frente a su residencia en Río Gallegos, a donde también se encontraba la ex presidenta Cristina Fernández. Cabe recordar que anoche un grupo de manifestantes se congregó frente a la casa de Krichner para reclamar por los haberes adeudados y, a la madrugada, fueron reprimidos por la policía. El saldo fueron cuatro heridos con balas de goma.





La gobernadora definió lo ocurrido como "un ataque organizado y planificado tanto por el sector mediático como el político". Y apuntó al diputado de Cambiemos Eduardo Costa como "instigador" de la manifestación en su contra y a los "candidatos de la obstrucción o de la destrucción".





También acusó al gremio docente Adosac de "no querer dialogar" con el gobierno provincial. "Una represión no dura horas. El ataque a mi residencia comenzó a las 21 y duró hasta las 3 de la mañana. Eramos cinco mujeres solas con una beba de 18 meses", sostuvo al confirmar que la ex presidenta se encontraba en el lugar junto a su nieta Helena, hija de Florencia Kirchner





La ex ministra de Desarrollo Social reiteró que la provincia "está quebrada" y aclaró que no está "contra los docentes" pero marcó sus diferencias con sindicatos como la Adosac, que "no tiene nada que ver con otros sindicatos docentes, y que está permanentemente instigando y diferenciando".





La mandataria admitió que Santa Cruz "tiene problemas" debido a "la supresión de la obra pública y la baja en la producción de petróleo". Además dijo que el empleo público es "prácticamente la única fuente de trabajo" en ese distrito y remarcó que desde que asumió no echó "a nadie" porque quiere "a la gente contenida".





"Si los sueldos no los puedo pagar es porque no recibo la ayuda respectiva", declaró Kirchner al detallar que la provincia "pagó la totalidad de sueldos de la administración pública, el 91 por ciento de los jubilados, los servicios públicos" y que "queda una parte de los docentes porque ocupan el 42 por ciento de la masa salarial".





Según Alicia Kirchner, existe "una intencionalidad de decir que todo lo que ha sido el proyecto nacional, que condujo primero Néstor y después Cristina, ha sido malo". Finalmente, la mandataria volvió a reconocer el "momento crítico" que vive la provincia y aseguró que la ex presidenta Cristina Fernández "está preocupada sabiendo que quieren mi cabeza y siempre hostigando lo que fue el proyecto nacional".