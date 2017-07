Apareció el supuesto padre de las trillizas de San Justo, que ya están "en condiciones de recibir el alta"

Las trillizas están "físicamente en condiciones de recibir el alta", que se hará efectiva "cuando lo decida el juez", aunque el cuidado maternal es "fundamental" para las bebas, dijo Víctor Delgado, director asociado del centro médico. Bidegain, por su parte, realizó declaraciones ante los medios periodísticos y consideró que la madre debía cumplir "con su rol y se haga cargo de las chicas" en lugar de "andar haciendo ''pavadas''", luego de que ella le hiciera una denuncia en la comisaría de la mujer de Hurlingham por malos tratos y abusos.





Ante la negativa de la madre de reconocerlo como padre de las trillizas, Bidegain pidió un análisis médico que lo acredite y que avale judicialmente el vínculo con las niñas. "Pedí un ADN porque, si yo no soy el padre como ella dice, le voy a iniciar una denuncia por haberme mentido. La última vez que la vi hace casi dos semanas y ese día le fui a dejar la plata para hacer los documentos de las nenas. Yo la contuve cuando estaba mal y ahora me responde denunciándome", dijo Bidegain a medios televisivos en la puerta del Policlínico.





Consultado por la denuncia por maltrato y abusos, el hombre se mostró tranquilo de que la investigación "no va a encontrar nada" y aseguró que "ella (por la madre de las trillizas) tiene que venir y cumplir su rol". "En vez de hacerme caso a mí, va y hace otras cosas que no tiene que hacer, hace ''pavadas''", apuntó el hombre en referencia a los abusos de drogas y alcohol.





Desde el Tribunal N° 6 de Familia de Morón no se realizaron declaraciones sobre la situación judicial de las menores amparándose en el secreto que impone la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes para preservar el derecho a la identidad. Consultado por Télam, el especialista del Policlínico indicó que las situaciones de abandono de bebés recién nacidos suceden a menudo y que en sus 35 años de experiencia en el hospital vio "varios casos".





"No depende de nosotros el alta médica de las trillizas; físicamente están en condiciones de recibirla, pero eso lo decide el juez" del Tribunal N° 6 de Familia de Morón, explicó el facultativo. "Están a la espera de esa decisión porque el caso está judicializado, y a partir de ahí seguirán su rumbo, ya sean entregadas en adopción o alojadas en una institución", agregó.





El médico contó que sólo la madre "ha venido en algunas oportunidades" a ver a las niñas, pero nadie más de la familia se presentó en los casi tres meses que llevan en el Policlínico. Delgado explicó que dejar la hospitalización para ser acogidas en el calor de una familia "es fundamental porque aquellos lazos que se crean con su madre están por encima de lo que uno pueda hacer como médico y no se reemplazan con nada".





"Por eso nuestro interés de que aparezca la mamá o alguien que pueda poner lo que acá ya no se puede poner que es una familia", aseveró. Las niñas nacieron el 10 de abril en Hurlingham con sólo 7 meses de gestación y cuatro días después ingresaron al sector de Neonatología del Policlínico de San Justo, aunque el 12 de abril la Justicia ya había tomado intervención en el caso disponiendo una medida especial de abrigo o protección en virtud de reconocer que se encontraban sin cuidados parentales. Habiendo nacido con 700 gramos de peso promedio, hoy las bebés tienen entre 2,600 y 3,100 kilos -"un peso excelente" para su tiempo de vida-, y gozan de un "muy buen estado general de salud", indicó el médico.





Delgado contó que si bien no hubo otro caso de trillizas, en el hospital han tenido que lidiar con otros niños recién nacidos abandonados por sus padres durante el período de internación. "Si bien no han sido muchos, cada tanto tenemos situaciones similares de padres que no se presentan y (los niños) quedan a disposición del servicio social y del juez de familia, que ponen en marcha un protocolo de actuación como resultado del cual en algún momento se consigue una familia o un hogar de tránsito que se los lleva", dijo. "Muchas veces la madre viene sola y, cuando está condiciones de movilizarse, desaparece; pero también hemos tenido casos que es la pareja la que desaparece", agregó.





El médico contó que hasta ayer una importante cantidad de gente se presentó en el hospital o se comunicó de forma telefónica ofreciendo todo tipo de apoyo por la repercusión mediática que tuvo el caso, pero "hoy está más calmada la situación. Ellas no necesitan nada material; a todos se les dijo que se remitieran al servicio social o a tribunales".





Télam