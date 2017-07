Argentina no reconocerá los resultados de la Constituyente de Maduro

Embed Argentina no reconoce los resultados de la elección ilegal de la Asamblea Constituyente en #Venezuela pic.twitter.com/9a6UJFK6yN — CancilleríaArgentina (@CancilleriaARG) 30 de julio de 2017

La Cancillería argentina anticipó que no considerará oficiales los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela impulsada por el presidente, Nicolás Maduro, y la calificó de "ilegal".De esta manera, Argentina se suma a Colombia, Panamá, México y Perú en el rechazo a la elección en Venezuela.Los comicios, que definirán la designación de 545 asambleístas que regirá por encima del resto de los poderes públicos con el objeto de reescribir la constitución del país petrolero, se desarrollaron de forma violenta y terminaron con 13 muertos y más de 300 heridos."El gobierno argentino lamenta que el gobierno venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, haya proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país", informó a través de un comunicado firmado por el canciller, Jorge Faurie."La elección de hoy no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización. La Argentina no reconocerá los resultados de esa elección ilegal", dijo la Cancillería argentina.Y agregó: "El Gobierno argentino exhorta una vez más al Gobierno de Nicolás Maduro a respetar la voluntad popular y la propia Constitución venezolana dada por el entonces presidente Hugo Chávez".Fuente: El Cronista