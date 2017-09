"Ayer vi cosas oscuras en la Argentina", dijo Cristina Kirchner sobre los incidentes tras la marcha por Maldonado

"Ayer vi cosas oscuras en la Argentina. Gente de civil sin identificación. Gente que parecía manifestantes y luego aparecía junto a la Policía (de la Ciudad) con un chaleco. Eso ya lo vivimos", remarcó Cristina, al participar hoy de un encuentro nacional de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, realizado en el predio del gremio de curtidores en el municipio bonaerense de Exaltación de la Cruz.





La ex presidenta agregó: "No quiero volver a los tiempos de la oscuridad porque los argentinos no nos merecemos tener oscuridad". Ante el grito de las militantes sindicalistas en reclamo por la aparición con vida de Maldonado, la candidata a senadora continuó: "Pedimos que no haya más oscuridad".





La ex presidenta afirmó que durante su gestión (2007-2015) "vivíamos en una sociedad en la cual todos se podían expresar, hasta insultar y agraviar" y recordó: "Me vi colgada en una manifestación y no pasó nada. Nadie los perseguía".





Finalmente, la ex mandataria le envió un mensaje al gobierno nacional, al pedir que "el Estado garantice que la gente pueda expresarse en libertad y en democracia". "No quiero una sociedad con miedo a hablar", concluyó la candidata a senadora para las elecciones de octubre.

La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, se refirió hoy a los incidentes que ocurrieron anoche al finalizar la marcha en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, en Plaza de Mayo, al señalar que ayer vio "cosas oscuras en la Argentina" y le pidió al Gobierno nacional que "garantice que la gente pueda expresarse en libertad".