Bronca e indignación por el ataque a hachazos a tres perritos

El salvaje ataque a hachazos que sufrieron tres perros en Coronel Pringles, en el sur de la provincia de Buenos Aires, ha generado conmoción y bronca en redes sociales. Los animales fueron atacados brutalmente con un hacha.

Los perros estaban atados cuando fueron agredidos y no tuvieron oportunidad para defenderse ni escapar. Uno de ellos murió, mientras que los otros dos sufrieron serias lesiones, según publicó la ONG Patitas en adopción Pringles.





"No encontramos palabras. Alguien en este pueblo decidió anoche atacar estos perros atados. Literalmente los molieron a golpes. No podemos pensar en tanto dolor. No poder escapar. Ver que apalean a tu amigo. Solo es dolor. Ya fueron atendidos por veterinario. Esperamos que esto no quede en la nada", detalló la entidad en Facebook.