La líder de la Coalición Cívica-ARI y candidata a diputada nacional por Vamos Juntos en la ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió , pidió "perdón" a la familia de Santiago Maldonado tras sus polémicos comentarios sobre la desaparición del artesano y el reciente hallazgo de un cuerpo en el río Chubut.





"Quiero decirle a la familia de Santiago Maldonado que nada de lo que dije tuvo la intención de herirlos, y si lo hice, les pido las más sentidas disculpas", expresó "Lilita" Carrió en su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Tengo el más íntimo deseo y la voluntad de que haya justicia para Santiago y pido perdón de corazón si les causé algún dolor", agregó la diputada nacional de Cambiemos.





Carrió se expresó en estos términos después de la polvareda que levantó en los últimos días con comentarios vinculados primero con la desaparición del artesano, visto con vida por última vez el 1 de agosto pasado durante un operativo represivo de Gendarmería Nacional en la Ruta 40, y luego con la reciente aparición de un cuerpo en el río Chubut.





Este martes, horas después del hallazgo del cuerpo, la diputada comparó el caso con Walt Disney, en alusión al mito urbano sobre la supuesta preservación en temperaturas bajo cero de los restos del creador de Disneylandia.





"Como Walt Disney", acotó Carrió después del comentario de un periodista en un programa de televisión acerca de la posibilidad de que las frías aguas del río Chubut hubiesen favorecido a la conservación del cuerpo encontrado este martes.





Días atrás, la legisladora también lanzó que existía "un 20 por ciento" de probabilidades de que Maldonado estuviese en Chile con integrantes del grupo de indígenas rebelde llamado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), después de la represión de Gendarmería del 1 de agosto pasado.





"Hay 20 por ciento de posibilidades de que este chico esté en Chile con la RAM. Pero hay algunos que quieren muertos y nosotros queremos vida", expresó Carrió.





La diputada, entre otros comentarios polémicos, dijo además que tanto ella como todo Cambiemos quería que el artesano apareciera con vida, "no como los organismos de derechos humanos o sectores del kirchnerismo que quieren que esté muerto".





Este miércoles en una conferencia de prensa en Esquel, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, cruzó a Carrió al señalar que "el 20 por ciento está descartado", en alusión a la posibilidad de que el artesano esté en Chile, por más que aún no fue identificado el cuerpo hallado en el río.





En cambio, su mujer, Andrea Antico, le dedicó un comentario más extenso a la polémica en torno a los dichos de la legisladora, a la que acusó de haber sido "muy hiriente" y lamentó que haya gente que "acompaña" esos comentarios.





"No puede decir las barbaridades que dijo. Pueden compartir o no nuestra lucha y la de Santiago, pero no falten el respeto. Tendría que salir de ella pedir disculpas", enfatizó la cuñada de Santiago Maldonado.





Fuente: Noticias Argentinas