Cristina Kirchner intimó a Macri y Felipe González a que aclaren una versión periodística

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner intimó hoy a su sucesor, Mauricio Macri , y al expresidente del gobierno español Felipe González a que "ratifiquen o rectifiquen" una versión periodística según la cual analizaron la posibilidad de que fuera detenida.

"Intimo a ambos a que en el plazo de veinticuatro (24) horas de recibida (la carta documento), ratifiquen o rectifiquen de manera pública tal información", expresó la exmandataria por medio de su cuenta en Twitter.

Según una nota periodística publicada hoy en el diario "Clarín" con el título "Los inversores quieren saber cuándo la Justicia pondrá presa a Cristina Kirchner ", González le dijo a Macri que "nadie va a invertir en Argentina hasta que" la expresidenta "sea juzgada y condenada".

"Me cuesta imaginar la escena de un expresidente de un Gobierno democrático extorsionando a un Presidente en ejercicio de otro país democrático para que vaya presa otra expresidenta, de ese mismo país, bajo la amenaza de que de no suceder eso no habría inversiones económicas", advirtió Kirchner.

La expresidenta argentina se encuentra investigada por la Justicia en varios casos de presunta corrupción. Desde que dejó el Gobierno, en diciembre de 2015, Kirchner debió presentarse tres veces en los Tribunales para dar su testimonio en diferentes causas judiciales, aunque siempre lo hizo por escrito.

Cristina Kirchner, que evalúa presentarse como candidata en las próximas elecciones nacionales legislativas de octubre, aseguró hoy que no teme a ser detenida, aunque consideró que la medida sería "absolutamente ilegal".