Cristina Kirchner será candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Jorge Taiana serán precandidatos a senadores nacionales en la provincia de Buenos Aires por el frente Unidad Ciudadana, según confirmaron hoy desde el Instituto Patria, en las horas previas al cierre de las listas para las PASO.





Asimismo, se confirmó que la economista Fernandada Vallejos, el ex titular del Conicet, Roberto Salvarezza, y el titular del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza, estarán en los primeros lugares de la nómina de precandidatos a diputados nacionales representando a la provincia de Buenos Aires por ese espacio.





La lista también está integrada por la gremialista judicial Vanesa Siley, el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, el secretario general de la CTA de los Argetinos, Hugo Yasky, la legisladora provincial Mónica Macha y el ex senador nacional por la UCR, Leopoldo Moreau. También intentarán llegar a la cámara baja el sindicalista del cuero Walter Correa, la ex funcionaria Laura Alonso y el ex diputado nacional, Horacio Pietragalla, entre otros.





De esta forma, Cristina Kirchner vuelve a postularse como senadora nacional en el territorio bonaerense y por fuera de las estructuras del Partido Justicialista, como lo hiciera en 2005. La ex mandataria declinó de esta forma participar de una interna del peronismo bonaerense, que será dirimida entre su ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo y el intendente de José C Paz, Mario Ishii.





Antes de estos anuncios, dirigentes y referentes del kirchnerismo llegaron al Instituto Patria, en el barrio de Congreso, donde se definieron los lugares que ocuparán los precandidatos en las listas que el frente Unidad Ciudadana. En un clima distendido, los dirigentes comunicaron la conformación de las nóminas cuatro horas antes de que cerrara el plazo para la presentación de las listas.