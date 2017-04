Denuncian al Inadi a un concejal de Esquel que llamó "negros de mierda" a un grupo de indígenas

Un concejal de la localidad chubutense de Esquel que llamó "negros de mierda" a un grupo de indígenas que realizaban una manifestación en esa ciudad fue denunciado ante el Inadi, que expresó su preocupación por el tema.

Un comunicado del Inadi precisó que se trata del concejal Ricardo Parisi (Cambiemos) quien en declaraciones a radios locales calificó de "negros de mierda" a los manifestantes indígenas a la vez que agradeció "a Dios por no contar con sangre mapuche o tehuelche".

La denuncia fue realizada ante la delegación de Chubut del Inadi, organismo que manifestó "su preocupación por los supuestos dichos discriminatorios" a la vez que no emitirá una opinión terminante "para preservar la imparcialidad de la causa".

Parisi admitió haber expresado estos dichos en declaraciones posteriores, mientras a partir de la radio esquelense de los pueblos originarios Kalewche las expresiones del concejal se viralizaron en las redes sociales.

"Yo no me arrepiento, yo me mantengo firme en lo que digo. Yo nací y me críe en este pueblo, conviví con mucha gente de su raza y tengo grandes amigos de ellos", puntualizó.